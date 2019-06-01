劉以豪變渣男「撲倒郭雪芙上手銬」！《我們不能是朋友》5看點爆討論

記者林奕如／台北報導

劉以豪、郭雪芙主演《我們不能是朋友》首播PTT爆棚，劉以豪一改之前暖男形象，變身雖然有交往10年女友，但依舊獵女的渣男，床上直接撲倒郭雪芙上手銬，破尺度的一幕，讓粉絲驚呼：「以豪變了！」5大看點讓該劇討論度激升。

▲劉以豪首集就撲倒郭雪芙上手銬。（圖／八大電視提供）

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一、男主角劉以豪顛覆形象

劉以豪出道以來作品，以及戲外形象皆是暖男，該劇180度大變身，劇中雖然有交往10年女友，但對郭雪芙動心，甚至設計她來參加聯誼，就算被狂罵渣男，依舊不死心追求。男人不壞女人不愛，顛覆人設的男主角形象，不少網友笑說「這真的是人帥才可以」、「以豪回不去了，他霸氣一面太帥。」

▲郭雪芙大罵劉以豪渣男。（圖／八大電視提供）

二、挑戰電視情愛極限

身旁有穩定交往、論及婚嫁的對象，但對於霸氣進攻的新追求者，甚至對方還有交往10年的女友，妳會動心嗎？該劇打破單身戀愛的愛情故事，女主角郭雪芙面臨到這樣的抉擇，「愛情四角關係」挑戰情愛極限、道德尺度等，絕對是本劇一大點。

▲劉以豪和郭雪芙挑戰道德極限。（圖／八大電視提供）

三、馮凱導演作品

馮凱導演曾打造《飛龍在天》、《懷玉公主》、《天國的嫁衣》等高收視率電視劇，2006年以《綠光森林》奪下金鐘導演獎，橫跨偶像劇、本土劇，就連電影《陣頭》也創下3億票房。這次執導該劇，他直白跟主角說明：「一定要完完全全打開心房，道德、執著、形象，把你的本性挖出來。」這樣才會好看。

▲郭雪芙劇中有穩交男友，論及婚嫁。（圖／八大電視提供）

四、改編同名小說

該劇阿亞梅同名小說改編，作者本名蔡芳紜，同是《我和我的十七歲》、《俏摩女搶頭婚》、《一見不鍾情》、《滾石愛情故事－愛我別走》等人氣作品的編劇。

五、驚喜彩蛋

該劇力邀多位驚喜大咖客串演出，包含牽動郭雪芙、劉以豪、夏若妍、孫其君多角關係的劉品言即將登場，還有卜學亮、檢場、明道等助陣，讓每集都有驚喜彩蛋。這部戲也是劉以豪和郭雪芙繼2014年《喜歡·一個人》後再次合作。