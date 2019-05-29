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錦榮熱吻認愛Akemi：正在交往中！緋聞傳2年「扶正女友地位」

記者林奕如／台北報導

混血名模香月明美（Akemi）和錦榮從2017年傳緋聞，多次被媒體拍到一起出熱，但始終不認戀情，今兩人終於認愛，錦榮透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「我們正在交往中，請大家多給我們空間。」

▲錦榮認愛Akemi。（圖／錦榮、Akemi臉書）

▲錦榮認愛Akemi 。（圖／錦榮、Akemi臉書）

外型帥氣錦榮從模特兒出道，之後轉往主持、戲劇圈發展，和Akemi在2017年就被拍到交往密切，但多次受訪對外都稱「好朋友」，起因是女生要參加健美比賽，錦榮是國際執照專業教練，指導運動健身。

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不過日前又被直擊兩人在信義區美食街有親密動作，並且熱吻，兩人終於認了戀情，錦榮經紀人表示：「我們沒有隱瞞交往，畢竟才剛開始交往，之前被拍到在一起真的只是朋友。」實際交往時長？經紀人不鬆口透露，實際點真的不知道。至於認愛的契機，就是被媒體直擊熱吻那一張照片，「女方回應了，就口徑一致。」

錦榮和蔡依林分手2年多，今年3月客串《女力報到》，依舊被問到有關前女友MV上線問題，他當時一臉茫然，表示半夜接到要拍戲，凌晨4點半起床一路忙到現在：「我今天回去再看。」提到Akemi時，則表示擔任女方健身教練，對女方行程很清楚，「她準備參加下一個健美比賽，現在開始減肥了。」他每一次都會陪同，但這次因為工作，這一次可能不去了。

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錦榮, 女力報到, Akemi

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