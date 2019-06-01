雷／《生死》大結局曾少宗突O了！器捐師老婆「最後決定」哭爆網友

記者林奕如／台北報導

台灣首部以「器官捐贈協調師」職人劇《生死接線員》，1日接連播出第9、10集完結篇，PTT熱烈討論。曾少宗飾演器官捐贈外科醫師江君皓，和協調師溫雨讀（劉倩妏 飾）甜蜜結為夫妻，但最終他意外出了車禍，溫雨讀也面臨是否要點頭捐贈老公器官的決定，劇情讓網友哭爆。

▲大結局男主角曾少宗領便當。（圖／公視提供）

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曾少宗在倒數第二集意外出車禍，最終情況不樂觀，老婆溫雨讀（劉倩妏 飾）之前站在協調師角色去勸家屬器捐，但現在變成家屬身份，痛哭對前輩協調師青青（李杏 飾）表示：「請你把我當個人。」不少網友直呼：「當自己面臨同樣要下決定的時候 就知道有多困難」、「這一段爆哭，感同身受」。

▲女主角是器捐協調師，自己也面臨是否器捐老公的難關。（圖／公視提供）

劇情設定女主角溫雨讀也面臨一樣的決定，劉倩妏認為，要家屬做決定真的很艱鉅，她入戲表示：「就算是插很多維生設備、管子，起碼人還是躺在那裏；但是當腦死、捐出去後，我們就不會再看得到碰得到，近距離地感覺他，這是最大的挑戰！」最終溫雨讀決定器捐。

▲大結局凸顯「死去活來」課題。（圖／公視提供）

溫雨讀做夢時夢到了江君皓，她想要擁抱，但沒有辦法，落淚詢問：「你為什麼一句話都不說，就這樣走了，你留下來好不好。」江君皓落淚回答：「我一直都在。」她已經面臨崩潰邊緣，花了很大一段時間療傷，回醫院看了江君皓遺物日記，知道老公眼中的自己是「世界上最強大的溫雨讀」，才終於跨過門檻，繼續勇敢療傷。

大結局安排男主角領便當，凸顯器捐協調師一直面對「死去活來」課題，飾演者曾少宗也說：「對於死亡這件事，我還在學習。雖然有時候還是會逃避，可是我唯一能知道的事，此時此刻必須活在當下。」日前他毅然簽下器捐書，他再度表示：「我願意。也更謝謝我的父母。」