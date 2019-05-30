甩10年正宮狂追郭雪芙！劉以豪《不能是朋友》脫了狂電女心

記者林奕如／台北報導

劉以豪在《我們不能是朋友》大挑戰，有一位交往10年女友，但遇到郭雪芙動心了，18禁的吻戲讓人看了臉紅心跳，他積極追愛，有場對手戲，她不小心勾破上衣，立刻脫下外套為她披上，舉動瞬間電女心，郭雪芙在幕後聊起感情時表示，「貼心、安全感、能感受到對方的關心。」是會讓她心動的因素。

▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》大尺度床戲。（圖／翻攝自YouTube／八大）



劉以豪突破原有的暖男框架，改以讓人又愛又恨的「壞男人」形象現身，其中有一場他被妙齡女子貼身熱舞的戲，螢幕上劉以豪看起來很陶醉、享受，他私下透露拍攝時都在催眠自己：「我就是褚克桓（劇中角色名），我很壞！」

請繼續往下閱讀...

劇情要求，他要對女伴上下其手，他表示當時曾猶豫要摸哪裡，「我有試著要摸她們，摸了手臂還有腰，我覺得我也是豁出去了！」透露若是平常的他，肯定會呆在現場像根木頭。他笑說，在一陣摸來摸去中，曾一度不經意的出手後，又把手縮回來自摸頭髮，當他意識到自己的動作時，驚慌想著：「完了！我在幹嘛啊？」想起在舞池裡不知所措的神情，讓他本人回憶起來也覺得好笑，只能強忍鎮定，「我覺得畫面一定看不出來。」

▲劉以豪舉動攻佔女心。（圖／八大提供）

袁艾菲劇中角色則是熱衷參加聯誼，卻從不穩定交往，舉手投足都充滿魅力的獵男高手，第一集就有她和男伴親密入浴，被好友郭雪芙撞見的香豔畫面，袁艾菲直言從接下這個角色開始，基本上沒有什麼戲服可言，「就是比如說拍四天，可能就是會有一半以上的戲都是裸！」她透露雖然曾拍過寫真集，但還是第一次挑戰激情演出，「裸露戲是很辛苦的，（重要部位）要貼膠帶。」笑說收工後，還得面對撕膠帶的不舒服。