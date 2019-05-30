《如懿傳》凌雲徹新戲也一樣悲情　婚禮上慘被新娘戴綠帽

記者林奕如／台北報導

經超在《如懿傳》飾演默默守護如懿（周迅 飾）凌雲徹，招致乾隆（霍建華 飾）嫉妒慘遭宮刑，最後被海蘭（張鈞甯 飾）賜死的悲情男子，在新劇《白髮》一樣悲情，他被設計與張雪迎政治聯姻，卻又在大婚當天被李治廷當眾揭穿張雪迎已是他的女人，直接戴綠帽。

▲經超飾演的角色都很悲情。（圖／愛奇藝台灣站提供）



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該劇改編自莫言殤的小說《白髮皇妃》，講述了西啓長公主容樂（張雪迎 飾）、北臨七皇子、黎王宗政無憂（李治廷 飾）愛情故事，女主角劇中身份多元，先化名茶樓掌櫃漫夭和男主角相戀，之後從兄命嫁給北臨大將軍傅籌（經超 飾），最後驚人發現自己是秦家遺於世的女兒秦漫，故事曲折離奇。

▲《白髮》經超大婚遭戴綠帽。（圖／愛奇藝台灣站提供）



經超所飾演的角色超可憐，網友票選古裝劇「悲情男配角」大比拼，像是近期熱劇《東宮》顧劍（魏千翔 飾）忍痛將心愛的女人推給別的男人、《傾世皇妃》劉連城（霍建華 飾）雖與馬馥雅（林心如 飾）結為夫妻，卻始終得不到她的愛，最終還為保護她而身中毒箭而亡、《甄嬛傳》果郡王（李東學 飾）送著甄嬛（孫儷 飾）回宮投入雍正懷抱，至死都不知道甄嬛為她生了後代。