專訪／洩密賴琳恩最性感一刻！陳乃榮「3大原則」寵妻無極限

記者林奕如／專訪

陳乃榮和賴琳恩愛情長跑6年，2017年登記結婚，情纏8年依舊甜蜜蜜。談到寵妻3大原則，包括晚回家一定報備、永遠對老婆禮貌，就算再熟，請、謝謝、對不起掛嘴上，還有最重要一點，每天一起聊天30分鐘，經營感情才能長長久久。

▲陳乃榮分享寵妻3原則。（圖／賴琳恩臉書、記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

陳乃榮近期演出歐銻銻娛樂自製劇《如果愛，重來》，和鄧九雲一起飾演夫妻，有一些劇情探討男人在婚姻責任，他笑說：「我讀劇本時老婆都在，有時在背台詞，她就會玩笑說『讓你自己好好反思』。」他自認在婚姻裡面，算是負責任男人，但拍完戲之後，會更有反思，希望自己做得更好。

▲陳乃榮接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

和賴琳恩情纏8年，陳乃榮說，時間真的是不知不覺，一晃眼就這樣過去，「我跟她朝夕相處8年，一直都維持不變，等於可以這樣走一輩子，最重要的是，我了解她要什麼，也很信任她。」其實交往第4年時，年輕的兩人一度吵架說分手，但一個禮拜之後，他意識人生不能少了她，「真的失去才知道珍惜。」

▲陳乃榮和賴琳恩愛情長跑6年甜完婚。（圖／記者黃克翔攝）

至於維持甜蜜的秘訣，陳乃榮分享，每天嘴上說「我愛妳」，行動也很重要，兩個人要有交談時間，「我和她每天都會坐下來聊天30分鐘，眼睛都在彼此身上，感情怎麼會變。」

▲賴琳恩擁有火辣長腿，不吝惜展露好身材。（圖／翻攝賴琳恩臉書）

老夫老妻生活，陳乃榮一談到老婆賴琳恩還是滿臉笑容，恰好訪問昨天，他迎來38歲生日，由於賴琳恩曾說家中一堆情趣睡衣，會在節目中使用，這次是否走此激情路線，他大笑：「年紀越來越大，雖然對情趣睡衣這種覺得很刺激，但溫馨的情趣也很好，這次生日她送我一個任天堂遊戲機，是我非常喜歡的，看她拿著袋子給我，我就覺得我老婆最性感。」