《大時代》秋月發狠打她3巴掌　惡女過瘦竟被彈飛了

記者林奕如／台北報導

民視八點檔《大時代》高潮不斷，秋月（邱琦雯 飾）和惡女郭玉華（羅巧倫 飾）之前因為搶孫如觀（吳皓昇 飾）已經水火不容，現在因為兒子孫煥然（馬俊麟 飾）又發生爭執，邱琦雯狠抓羅巧倫頭髮又甩3巴掌，力道之大，讓過瘦的羅巧倫彈飛。

▲《大時代》邱琦雯狠賞惡女3巴掌。（圖／民視提供）

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目前劇情上演到孫煥然（馬俊麟 飾）當上董事長，惡女郭玉華（羅巧倫 飾）質疑公司負債，要去找煥然理論，愛子心切的秋月（邱琦雯 飾）為了阻止發生爭執。羅巧倫說前面邱琦雯都不忍心打真的，所以一直NG，最後她直接說沒問題放手來，這樣才有效果。

▲《大時代》上演兩女爭執畫面。（圖／民視提供）

羅巧倫進劇組時還有49公斤，但角色使壞壓力大，加上投資的餐廳副業太忙，結果體重掉到42公斤，上次問又更瘦了，目前是40.7公斤，大家一看到她就提醒要吃飯，努力增胖中。

有趣的是，拍攝當天攝影大哥看起來很興奮，頻頻問：「有沒有互打架。」一開始兩人還不好意思打假的，工作人員在旁看不下去，慫恿「來真的啦」。儘管是打架戲碼，但只要導演一喊卡，工作人員就哈哈大笑，被糗說：「他們可能看到女生打架很新鮮吧。」