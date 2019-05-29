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《大時代》孫煥然站高台「當眾脫褲」　 路過民眾大喊：加油！

記者林奕如／台北報導

馬俊麟在民視八點檔《大時代》飾演守護王瞳的大仁哥，人氣水漲船高，這一次他也在劇中獻出吊鋼絲處女秀，他直呼這是莫非定律嗎，原來他有懼高症，竟然要挑戰在高處垂吊。為了這一場重頭戲，劇組總動員，除了搭出兩座高台，還請吊車及吊鋼絲專業團隊協助，噴了6位數預算。

▲《大時代》孫煥然（馬俊麟 飾）吊鋼絲。（圖／民視提供）

▲《大時代》孫煥然（馬俊麟 飾）吊鋼絲。（圖／民視提供）

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▲《大時代》孫煥然（馬俊麟 飾）吊鋼絲。（圖／民視提供）

他在劇中得到恆大集團董事長位子，沒想到引起李志前（余秉諺 飾）不滿，兩人在天台上爭執，兩人有懼高症，站在陽台前只好先抱在一起先取暖，爬上劇組搭好的高台就花近1小時，讓一旁的王瞳直搖頭說：「我好想幫他們爬上天台，拉他們一把」。

▲《大時代》孫煥然（馬俊麟 飾）吊鋼絲。（圖／民視提供）

▲王瞳和馬俊麟飾演一對戀人。（圖／民視提供）

首次挑戰吊鋼絲的馬俊麟，聽大家說要保護好鼠蹊部，就特地穿長版內褲， 站在兩層樓的高台下，本來覺得沒那麼害怕，沒想到導演請他試爬，就爬了一小時，冷汗直流的他直說好不踏實喔。為了節省拍戲時間，鋼絲團隊索幸爬上高台，讓他站在高台上著裝吊鋼絲的設備，「第一次站在高處當眾脫褲子，超級害羞，尤其一脫褲子的時候，還有路過民眾對他喊加油，讓他哭笑不得，因為林口風非常大，風來整個高台晃個不停，讓他心臟漏了好幾拍，真的很可怕。」著裝完畢後的他，笑說好像穿著尿布在盪鞦韆，覺得特別新鮮。

▲《大時代》孫煥然（馬俊麟 飾）吊鋼絲。（圖／民視提供）

▲馬俊麟和余秉諺都有懼高症，抱一起取暖。（圖／民視提供）

另一位懼高症的余秉諺，雖然不用吊鋼絲但也要一起爬上高台，他苦笑說為了工作沒辦法，只能一直平視旁邊，催眠自己是在高樓看風景。為了這場戲也讓余秉諺頓悟說經過這一次磨練，也讓他技能UP UP不少，雖然怕高，但自己也因為戲劇嚐試到更不一樣的表演方式。

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