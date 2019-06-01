直播被狂酸顏值不高　宇宙一句「直球回應」被坤達讚高EQ

記者林奕如／台北報導

林思宇（宇宙）主演偶像劇《月村歡迎你》，上週直播宣傳時，有網友直接留言：「可以找一位顏值高一點女主角嗎？」這畫面停留很久，讓林思宇不看到都不行，當時她看這問題後心揪了一下，但她大器直接回應：「我不是顏值最高的女主角，但我是最接地氣的女主角。」

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▲林思宇被網友酸，她大氣回應。（圖／三立提供）

回應讓男主角坤達讚她EQ高，林思宇表示自己平時很愛看粉絲留言，有時看完都會走心，不過自己不會為大家改變太多，坤達則護航：「這是劇組刻意安排，前面讓林思宇濃妝故意醜一點，後面會愈來愈有女人味，愈看愈順眼。」林思宇還是有點小難過，表示只要不是人身攻擊都好，也呼籲粉絲等著看粉紅泡泡，因為她要變小女人了。

▲粉絲送上林思宇應援車，讓她好感動。（圖／三立提供）

她本週日過生日，出外景在一戶有95年歷史的客家古厝提早慶生，粉絲還特地跑到楊梅拍戲現場，並準備了應援車，事出臨時，她穿涼拖鞋就現身，看到粉絲們的準備，露出了驚訝表情，之後開心直說：「這是我人生第一次有應援車。」

她表示坤達與吳念軒之前慶生都有應援車出現，所以她壓力好大，會擔心沒人理，「因為沒應援車就沒面子。」還笑說畢竟這是她第一次當女主角，所以面子比什麼都重要，她甚至還想要不要自己準備，可以自己花錢，一旁的坤達大笑問說：「今天粉絲是你發來的嗎?」林思宇則急忙解釋說：「當然不，她們好窩心，我一直跟她們說不要花錢在我身上，但這次例外。」因為粉絲讓林思宇裡子面子都有了！