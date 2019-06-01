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武打女星被媽質疑能畢業？　楊麗菁開心嗨捧EMBA證書

記者林奕如／台北報導

50歲武打女星楊麗菁今台科大EMBA企管系畢業，雖然台北下起大暴雨，她依舊不減好心情，她透露，兩年來忙碌課業，除了這邊EMBA，同時也就讀台北市立大學運動健康科學系碩士班，本來還很擔心論文，直到前天才通過，媽媽還問可以畢業嗎，她大聲說：「媽我真的畢業了！」

▲楊麗菁台科大企管系EMBA畢業。（圖／單純夢想文創提供）

▲楊麗菁台科大企管系EMBA畢業。（圖／單純夢想文創提供）

楊麗菁透露，當初報考2所大學，想說考中哪一個就去就讀，沒想到都中獎，乾脆一起讀，「一整天在天母（台北市立大學）上課，一結束後，馬上要開車到基隆路（北科大），趕到差點出車禍，平均一天只睡5小時，真的太累了，被報告論文追著跑。」今畢業典禮大哥、二姊，以及侄子、侄女等家人都來道賀，媽媽則因心臟剛動完手術，不克前來。

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▲楊麗菁台科大企管系EMBA畢業。（圖／單純夢想文創提供）

▲侄子、大哥、二姊、侄女出席楊麗菁畢業典禮。（圖／單純夢想文創提供）

雖然學業滿分，但她愛情學分依舊是零，去年底和台北市無黨籍議員參選人龔偉綸短暫交往，但之後發現他是恐怖情人，被跟蹤騷擾恐嚇，逼得她申請保護令，她說：「嚇到了，太兇狠，什麼都是假的。」新聞曝光後，還有人私訊告白：「我絕對比他好，跟我交往吧。」但她現在嚇到不敢戀愛，雖然有人追，但一切順其自然。

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