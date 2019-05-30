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專訪／鍾承翰被模特兒學長霸凌　後台裸上身找衣服

記者林奕如／專訪

鍾承翰在《最佳利益》飾演菜鳥律師，他回憶自己走伸展台菜鳥時期，學長學姊制度嚴格，彼此都有競爭感，他說，有一次走完秀，在後台怎樣都找不到自己衣服，就這樣裸上身到處找了半小時，傻笑：「覺得是不是被排擠了，可能有人看我不順眼。」

▲▼鍾承翰專訪。（圖／記者張一中攝）

▲鍾承翰新戲飾演菜鳥律師。（圖／記者張一中攝）

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鍾承翰就讀高中、專科時，開始半工半讀，學費也是申請就學貸款，一畢業貸款就欠50萬，他努力在模特兒活動，伸展台走秀、拍廣告等，他都來者不拒：「這行業工作是有一餐沒一餐，看酬勞接案子，有一些案子收入沒有外界想像多，我還有一次拿到500元酬勞。」

▲▼鍾承翰專訪。（圖／記者張一中攝）

▲鍾承翰接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者張一中攝）

他菜鳥時期還遇過學長霸凌，走完秀要換回自己衣服時，發現不翼而飛了，大家都冷眼看他找衣服，但這件事情只有發生一次，他樂觀笑說：「之後我熟的朋友，大多是公司資深模特兒，就沒有發生這種事了。」他走秀10年，名氣逐漸打響，即將要到指標性的紐約時尚周，但這時有一個轉折點，試鏡的戲有下落，可能會獲得青睞入選角色，「我留給老天爺安排，戲選上就放棄（時裝周）。」

▲鍾承翰《最佳利益》飾演菜鳥律師陳博昀熱血正義。（圖／中天提供）

▲鍾承翰劇中飾演陳博昀熱血正義。（圖／中天提供）

被問是否後悔這項決定，鍾承翰淡定笑說：「其實不會遺憾。就是不同階段選擇，我真的非常喜歡模特兒，但在戲劇圈會有很多既定印象，像是別人貼上『不會演戲』標籤，或是『你只是長得好看』，但我很想要努力把表演做好。」

▲▼鍾承翰專訪。（圖／記者張一中攝）

▲鍾承翰從模特兒轉戰戲劇圈。（圖／記者張一中攝）

這次首度挑戰職人劇，角色又是菜鳥律師，鍾承翰笑說，他人生多個轉折階段，都是從菜鳥做起，所以很難理解這心情，「這是法律職人劇，非常難得，跟導演、製作人聊完後很有興趣，一次看了5集劇本，很想要知道後面故事怎麽樣。」他為戲去法律事務所、法院觀摩實習，和「真實」律師聊天，做足所有功課。尤其這次和天心對戲，彼此的火花碰撞，也讓人期待。

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