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雷／喬默CP咬嘴唇甜吻！《我只喜歡你》情纏10年結局狂灑糖

記者林奕如／台北報導

青春劇《我只喜歡你》掀起追劇潮，27日大結局曝光，言默（張雨劍 飾）與喬一（吳倩 飾）有情人終成眷屬，尤其最後5集兩人瘋狂灑糖，不只是深情擁抱，還有咬嘴唇甜吻，女主角深情告別：「我喜歡你，是因為不只是因為你的樣子，還有跟你在一起時，我的樣子。」劇情閃瞎單身狗。

▲言默（張雨劍 飾）和喬一（吳倩 飾）《我只喜歡你》劇照。（圖／愛奇藝提供）

▲▼從校服穿到婚紗，男女主角情纏10年。（圖／愛奇藝提供）

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▲《我只喜歡你》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

言默與喬一高中時是同桌緣分，展開10年的愛戀故事，歷經許多波折，兩人終於在一起，但最近劇情男主角事業遇到挫折，他要女主角離開，虐翻許多人。27日愛奇藝會員更新最後5集，讓人一次追劇到大結局看得過癮。

喬默CP最後甜蜜和好，但言默經常飛來飛去，小倆口常視訊聯繫，小別勝新婚，一場言默回來找喬一，一見面言默就緊緊抱住喬一不放手，喬一笑說：「我手上有面粉。」言默趕緊鬆開，喬一把面粉抹在言默臉上，言默又寵溺地抱住她。

▲《我只喜歡你》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼喬默CP甜灑糖。（圖／愛奇藝提供）

▲《我只喜歡你》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

還有一場戲，喬一問言默：「那時候你對我那麽冷淡，到底是什麽時候開始喜歡我的？」言默卻不回答，只想要喬一給APP起名，最後她決定叫「為你」，言默會心一笑，最後吻了喬一，直接咬嘴唇，讓劇迷尖叫直呼：「太會吻了！」

喬一情纏言默10年，她也深情告別：「16歲時，我們共用一個課桌，胳膊與胳膊，相距不過10公分，我的餘光裡全是他，26歲，我躺在他的懷中，陽光落在我們身上，只想和他這樣慢慢變老，也許這就是愛情吧！」

▲▼《我只喜歡你》妹控哥哥趙志偉爆紅。（圖／翻攝自微博／我只喜歡你）

▲▼趙觀潮（趙志偉 飾）和郝五一（馬栗 飾）CP也備受關注。（圖／我只喜歡你微博、愛奇藝提供）

▲《我只喜歡你》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

該劇男女配角CP也受到關注，女主角哥哥趙觀潮（趙志偉 飾）和閨蜜郝五一（馬栗 飾）原本爭吵分手，之後也和好走在一起，並且搶先男女主角結婚，這一對設定也是甜到不行。

該戲改編自喬一散文隨筆《我不喜歡這世界，我只喜歡你》，講述男女主角從校服穿到婚紗，尤其男主角言默（張雨劍 飾）表情冷酷，只有面對女主角才有表情，一輩子專屬寵愛老婆人設，讓F君（散文中用F君稱呼）擄獲許多粉絲，有一幕女主角索要結婚紀念987天禮物，他冷回：「只有養豬才會記錄安全生產天數。」經典對話讓人大噴笑。

▲言默（張雨劍 飾）和喬一（吳倩 飾）《我只喜歡你》劇照。（圖／愛奇藝提供）

▲《我只喜歡你》海報 。（圖／愛奇藝提供）

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