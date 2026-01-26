SJ利特領軍《廚師的迫降》來台開店！　大勢女團成員「竟是工讀生」

記者孟育民／台北報導

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房 2》熱度進入最高潮！在歷經韓國臨津閣和平世界公園100份餐車限時大戰，以及回台後讓主廚李元日崩潰大喊「我的腰要爆了！」的爆笑自行車賽後，團隊本周終於回到台灣貨櫃餐廳，迎來第二季最關鍵的「最後一塊營業拼圖」。

▲▼《廚師的迫降：客家廚房 2》回到台灣 。（圖／客家電視台提供）

最終營業日當天，店門尚未開啟，現場早已排起看不到盡頭的人龍。正當成員們繃緊神經、準備迎接最後挑戰時，門口突然傳來甜美招呼聲：「大家好～我們是 QWER！」韓國大勢女團 QWER 成員也驚喜現身，以「特級工讀生」身分加入最終營業，瞬間引爆現場尖叫聲，也讓原本緊繃的氣氛多了滿滿驚喜與笑聲。兩人一換上圍裙便立刻投入外場支援，穿梭人群間熱情招呼顧客，面對滿滿粉絲仍保持甜美笑容、動作俐落，成為當天最強外場助攻，也為最終營業注入滿滿能量。

▲女團QWER驚喜現身。（圖／客家電視台提供）

隨著營業開始，貨櫃餐廳瞬間進入戰鬥狀態，面對源源不絕的訂單，內場由李元日與趙序衡火力全開，江宏傑親自坐鎮霜淇淋機，神情專注透露著最後一哩路，絕對不能馬虎的意志，利特、温昇豪與陳庭妮也在外場忙著招呼，雖然忙到滿頭大汗，卻依舊全力以赴，現場推出的多款「客韓融合料理」也讓顧客驚艷不已，無論是創意炸雞或特色餐點，都吸引民眾紛紛舉起手機拍照紀錄，讓現場營業氣氛熱度拉到最高點。

▲▼大夥忙進忙出。（圖／客家電視台提供）



