Threads Line FB IG

SJ放話：前進高雄世運
霍諾德拜拜「困惑臉」變迷因
雪碧告別12年假鼻
快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就是屌」

記者田暐瑋／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手征服508公尺高的台北101，震撼全球，背後最大的推手正是台北101董事長賈永婕，一力抵擋質疑聲浪，賈永婕直言剛上任1個月就收到這邀約，即便遭受批評，甚至一堆人想藉此拉她下台，她也力抗到底，「我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」

賈永婕上任1個月就幹大事　「台灣就是敢」

賈永婕26日在臉書發文，分享這一路以來的心路歷程，2024年9月底剛上任不到1個月，就收到霍諾德的來信，立即決定要執行這個計畫，即使面臨重重挑戰，仍堅持完成一個「不可能的任務」，因為她相信「台灣值得這一次拼搏」，只為了讓世界看到：「對，我們台灣就是敢，就是很屌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈永婕狂被潑髒水　890字長文反擊酸民

賈永婕直言，自己也可以當一個保守派的長官，但她認為這對台灣是一個千載難逢的機會，「就算我被罵到翻，就算最後我必須滾蛋，我也要拚這一次。」靠著堅若磐石的信念，即便有許多人批評反對，甚至有人私下想趁機拉她下台，但仍決定堅持下去，「我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」

在籌備的過程中，賈永婕坦言非常複雜繁瑣又困難，但沒有一秒鐘、一個念頭後悔，也表示早有做好失敗的心理準備，萬一發生事情，一定會自己扛下，勇於面對，「我做的是對的事情、對的決定。就算發生意外，我也沒有做錯事。意外，不等於錯誤。挑戰可能會失敗，那就因為這樣不挑戰了嗎？」

▲霍諾德徒手攀101掀議，賈永婕4點。（圖／翻攝賈永婕臉書、benbenbenjaminan提供）

