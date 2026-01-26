霍諾德登頂台北101掀模仿效應　賈永婕發聲：請放棄！愚蠢又不帥

記者蔡宜芳／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手征服508公尺高的台北101，震撼全球，隨後也陸續出現民眾攀爬大樓被制止的消息。而身為重要推手的賈永婕，稍早再度發文，除了強調自己沒有參選意願，也特地呼籲民眾不要模仿攀爬101的行為，希望大家「文明打卡」。

▲霍諾德登頂台北101，身為101董事長的賈永婕心情激動。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

在霍諾德順利完成台北101的挑戰後，賈永婕的心情至今仍難掩激動，她也笑說：「我們一起完成了人類史上創舉的光環中！我還沒有要走出這個光環喔。」對於外界要她轉戰政壇的呼聲，賈永婕則是連忙求饒說：「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」

▲賈永婕分享與霍諾德夫婦的互動。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

除了分享喜悅，賈永婕也沒忘記身為管理者的重責大任，對於模仿攀爬行為的民眾提醒說：「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」

她也將101的構造比喻為「窗框小姐」與「玻璃小姐」，表示：「來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆——我們非常歡迎，但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明。」