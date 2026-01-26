ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／收到台灣禮物！金宣虎回送大禮
如何喝咖啡不傷胃？遵循「3要2不要」
女模29歲癌逝「生前3大遺願」曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳漢典 Lulu 吳宗憲 曾莞婷 艾力克斯 霍諾德 許光漢 王力宏

霍諾德登頂台北101掀模仿效應　賈永婕發聲：請放棄！愚蠢又不帥

記者蔡宜芳／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手征服508公尺高的台北101，震撼全球，隨後也陸續出現民眾攀爬大樓被制止的消息。而身為重要推手的賈永婕，稍早再度發文，除了強調自己沒有參選意願，也特地呼籲民眾不要模仿攀爬101的行為，希望大家「文明打卡」。

▲▼霍諾德登頂台北101掀模仿效應　賈永婕發聲。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲霍諾德登頂台北101，身為101董事長的賈永婕心情激動。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

在霍諾德順利完成台北101的挑戰後，賈永婕的心情至今仍難掩激動，她也笑說：「我們一起完成了人類史上創舉的光環中！我還沒有要走出這個光環喔。」對於外界要她轉戰政壇的呼聲，賈永婕則是連忙求饒說：「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼霍諾德登頂台北101掀模仿效應　賈永婕發聲。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕分享與霍諾德夫婦的互動。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

除了分享喜悅，賈永婕也沒忘記身為管理者的重責大任，對於模仿攀爬行為的民眾提醒說：「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」

她也將101的構造比喻為「窗框小姐」與「玻璃小姐」，表示：「來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆——我們非常歡迎，但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

台北101霍諾德賈永婕

推薦閱讀

LuLu婚禮「湊齊夢幻3大男神」！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機

LuLu婚禮「湊齊夢幻3大男神」！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機

10小時前

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家！他姊盯場⋯沒收據不准拿

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家！他姊盯場⋯沒收據不准拿

11小時前

許瑋甯趕場衝回台北！「同框邱澤喝LuLu喜酒」全被拍 下衣失蹤穿超美

許瑋甯趕場衝回台北！「同框邱澤喝LuLu喜酒」全被拍 下衣失蹤穿超美

6小時前

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

8小時前

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

3小時前

唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！魔羯「需特別注意健康」射手出現勁敵

唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！魔羯「需特別注意健康」射手出現勁敵

12小時前

獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》爆錄最後一集！　電視台回應了

獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》爆錄最後一集！　電視台回應了

4小時前

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你

23小時前

快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就是屌」

快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就是屌」

6小時前

直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手

直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手

12小時前

霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　認了很頭痛：非常考驗體力

霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　認了很頭痛：非常考驗體力

9小時前

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

1/25 13:46

熱門影音

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」
賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」
陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」

陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」
霍諾德正式開爬台北101！　民眾底下為他歡呼

霍諾德正式開爬台北101！　民眾底下為他歡呼
Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ
蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！

蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

看更多

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前0

FTISLAND李洪基打瘦瘦針鏟10kg！台上突暈眩「秒掏香蕉吃」

1小時前30

白安返家鄉躺床開唱！　淚憶亡父：唱7場哭了5場

2小時前0

高雄應援「水舞秀落空」粉絲道歉了！利特現身安慰：不是你們的義務

2小時前1118

霍諾德登頂台北101掀模仿效應　賈永婕發聲：請放棄！愚蠢又不帥

2小時前0

剛拍完鬼片趕路沒卸妝⋯男星走進餐廳「全場眼神不對勁」

2小時前1

陳意涵跟她對到眼就哭爆！《陽光女子》曾愷玹粉絲「排隊求收養」

3小時前0

Joy出道12年來台辦專場！yanaginagi 4月登上Zepp New Taipei

3小時前20

霍諾德攻頂101圈粉全球！　大咖男星曬合照嗨喊：我也追星了

3小時前20

收到偶像送的黃金！丁禹兮霸氣現刷20萬寵粉　紅到韓網暴動：真人霸總

3小時前23

蔡瑞雪解釦了！「蹦出超兇上圍」事業線全被看光 中空練舞穿超辣

讀者迴響

熱門新聞

  1. LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了
    10小時前204
  2. 男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家
    11小時前209
  3. 許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」
    6小時前61
  4. Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」
    8小時前64
  5. 孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著
    3小時前1212
  6. 唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！
    12小時前41
  7. 獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》驚傳錄最後一集！　電視台回應了
    4小時前21
  8. 直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你
    23小時前3012
  9. 快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！
    6小時前8287
  10. 直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手
    12小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合