霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　認了很頭痛：非常考驗體力

記者田暐瑋／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日寫下新紀錄，僅耗時1.5小時便成功徒手征服508公尺高的台北101，全程透過Netflix直播震撼全球。他事後受訪特別提到攀爬過程中最困難的關卡，是大樓中段的「竹節」部分，對體力和心理素質都是極大的考驗。

▲美國自由攀岩名將霍諾德徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）



霍諾德90分鐘爬完101 最困難關卡曝光



霍諾德提到，101大樓中段的外觀有一段是「竹節」設計，最讓他頭痛，而整個大樓包含連續8組竹節，每一節高達8層樓，且向外傾斜10至15度，意味著他必須在高達64層樓的高度中保持後仰狀態，對體力是一個嚴峻的挑戰，雖然每8層樓設有一個陽台可以稍作喘息，但在眾多觀眾的注視下保持冷靜和專注同樣困難。

在攀登過程中，霍諾德一度定格在半空中，這一瞬間讓觀眾擔心不已，然而他其實只是為了調整自己的音樂，「一開始看到這麼多人在看我的時候，確實感到緊張，但隨著攀爬的進行，我漸漸開始享受這個過程。」

▲台北101外型如竹節盒，攀爬最難大約在26樓至90樓的竹節關卡。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）



霍諾德0繩索防護登頂101 賈永婕逆襲反擊酸民：真的爽！



賈永婕在霍諾德完成攀登台北101的挑戰後，忍不住在社群發文吐露真心話，並坦言這項策劃「其實一開始不被看好」，甚至在籌備過程中「被罵超慘」，承受巨大的輿論壓力與質疑。不過，隨著活動順利進行且獲得各界高度評價，她也直率表示，這種一路走來終於獲得肯定的感覺，「真的蠻爽的耶！」

CNN派遣採訪團隊親赴現場，全程直擊這場驚心動魄的挑戰，並在即時更新的報導中寫道，台北101是全球最高的摩天大樓之一，而霍諾德如今成為史上「第一個在沒有繩索或安全網的情況下，成功攀登這座1667英尺（約508公尺）建築物的人。」

