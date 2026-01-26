陳意涵跟她對到眼就哭爆！《陽光女子》曾愷玹粉絲「排隊求收養」

記者許逸群／台北報導

電影《陽光女子合唱團》票房氣勢狂飆，週末累積正式突破2.5億元大關，強勢超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》2.4億元紀錄，寫下導演個人生涯新高。本片週六單日更開出亮眼的3500萬元，創下近10年來台灣電影單日最高票房紀錄，堪稱近年影壇最具爆發力的現象級作品。

▲《陽光女子合唱團》親子場一家人合影。（圖／壹壹喜喜提供）

近期因模仿「靈動X」影片在網路爆紅的安心亞義氣相挺，本週末連續兩日共跑了21場映後活動，直接點燃影迷回饋熱度。她分享為戲苦練B-box，坦言當時醒著就在練習，全為了片中大表演的亮眼表現。映後更迎來戲中筆友麥可（蕭子墨飾演）驚喜現身，兩人不僅合體B-box，麥可更貼心準備蜂蜜蛋糕，甚至上演一段「公主抱」的可愛橋段，讓全場影迷嗨翻。

▲安心亞與「戲中筆友」蕭子墨在映後活動合體。（圖／壹壹喜喜提供）

即使票房持續狂奔，宣傳力道依然升溫。導演林孝謙上週五特別邀請在片中飾演收養母親的曾愷玹現身親子場。她以細膩又溫柔的情感鋪陳，收養了陳意涵的女兒芸熙，備受觀眾讚賞，不少人看完笑稱「排隊求收養」。曾愷玹被粉絲封為「國民媽咪」，讓一票網友直接在社群平台上喊她「媽咪」。

▲曾愷玹被粉絲封為「國民媽咪」。（圖／壹壹喜喜提供）

親子場迎來戲外首度合體的「一家人」，包含曾愷玹、小演員陳蕾朵、張允曦（小8）以及羅晨恩，四人合唱〈幸福在歌唱〉萌翻全場。導演盛讚，這次再度與「破億幸運星」小8合作，笑稱只要有她在，票房就特別旺。小8則自稱是孩子王，與導演一致大讚飾演童年子晴的陳蕾朵是「小天使」，不僅天天笑容滿面，即使清晨開拍也不哭不鬧，睡著時都帶著微笑。

曾愷玹坦言，劇本中母親必須親手放手孩子的法庭戲最讓她情緒潰堤，「那一場真的哭爆。」陳意涵也證實，拍攝時只要對上曾愷玹的眼神，眼淚就完全止不住。至於電影尾聲，飾演成年子晴的羅晨恩，則以陽光氣質與純淨笑容打動導演，她更提前半年密集練習吉他，為電影畫下溫柔而動人的收尾。