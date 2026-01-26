ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／收到台灣禮物！金宣虎回送大禮
如何喝咖啡不傷胃？遵循「3要2不要」
女模29歲癌逝「生前3大遺願」曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳漢典 Lulu 吳宗憲 曾莞婷 艾力克斯 霍諾德 許光漢 王力宏

陳意涵跟她對到眼就哭爆！《陽光女子》曾愷玹粉絲「排隊求收養」

記者許逸群／台北報導

電影《陽光女子合唱團》票房氣勢狂飆，週末累積正式突破2.5億元大關，強勢超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》2.4億元紀錄，寫下導演個人生涯新高。本片週六單日更開出亮眼的3500萬元，創下近10年來台灣電影單日最高票房紀錄，堪稱近年影壇最具爆發力的現象級作品。

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》親子場一家人合影。（圖／壹壹喜喜提供）

近期因模仿「靈動X」影片在網路爆紅的安心亞義氣相挺，本週末連續兩日共跑了21場映後活動，直接點燃影迷回饋熱度。她分享為戲苦練B-box，坦言當時醒著就在練習，全為了片中大表演的亮眼表現。映後更迎來戲中筆友麥可（蕭子墨飾演）驚喜現身，兩人不僅合體B-box，麥可更貼心準備蜂蜜蛋糕，甚至上演一段「公主抱」的可愛橋段，讓全場影迷嗨翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

▲安心亞與「戲中筆友」蕭子墨在映後活動合體。（圖／壹壹喜喜提供）

即使票房持續狂奔，宣傳力道依然升溫。導演林孝謙上週五特別邀請在片中飾演收養母親的曾愷玹現身親子場。她以細膩又溫柔的情感鋪陳，收養了陳意涵的女兒芸熙，備受觀眾讚賞，不少人看完笑稱「排隊求收養」。曾愷玹被粉絲封為「國民媽咪」，讓一票網友直接在社群平台上喊她「媽咪」。

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

▲曾愷玹被粉絲封為「國民媽咪」。（圖／壹壹喜喜提供）

親子場迎來戲外首度合體的「一家人」，包含曾愷玹、小演員陳蕾朵、張允曦（小8）以及羅晨恩，四人合唱〈幸福在歌唱〉萌翻全場。導演盛讚，這次再度與「破億幸運星」小8合作，笑稱只要有她在，票房就特別旺。小8則自稱是孩子王，與導演一致大讚飾演童年子晴的陳蕾朵是「小天使」，不僅天天笑容滿面，即使清晨開拍也不哭不鬧，睡著時都帶著微笑。

曾愷玹坦言，劇本中母親必須親手放手孩子的法庭戲最讓她情緒潰堤，「那一場真的哭爆。」陳意涵也證實，拍攝時只要對上曾愷玹的眼神，眼淚就完全止不住。至於電影尾聲，飾演成年子晴的羅晨恩，則以陽光氣質與純淨笑容打動導演，她更提前半年密集練習吉他，為電影畫下溫柔而動人的收尾。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陽光女子合唱團林孝謙曾愷玹陳蕾朵張允曦小8羅晨恩安心亞

推薦閱讀

LuLu婚禮「湊齊夢幻3大男神」！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機

LuLu婚禮「湊齊夢幻3大男神」！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機

7小時前

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家！他姊盯場⋯沒收據不准拿

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家！他姊盯場⋯沒收據不准拿

9小時前

許瑋甯趕場衝回台北！「同框邱澤喝LuLu喜酒」全被拍 下衣失蹤穿超美

許瑋甯趕場衝回台北！「同框邱澤喝LuLu喜酒」全被拍 下衣失蹤穿超美

4小時前

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

6小時前

唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！魔羯「需特別注意健康」射手出現勁敵

唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！魔羯「需特別注意健康」射手出現勁敵

9小時前

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你

21小時前

快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就是屌」

快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就是屌」

3小時前

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

1小時前

直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手

直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手

9小時前

霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　認了很頭痛：非常考驗體力

霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　認了很頭痛：非常考驗體力

6小時前

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

1/25 13:46

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

1/25 11:57

熱門影音

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」
賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」
陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」

陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」
霍諾德正式開爬台北101！　民眾底下為他歡呼

霍諾德正式開爬台北101！　民眾底下為他歡呼
Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ
蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！

蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

看更多

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

剛拍完鬼片趕路沒卸妝⋯男星走進餐廳「全場眼神不對勁」

26分鐘前0

陳意涵跟她對到眼就哭爆！《陽光女子》曾愷玹粉絲「排隊求收養」

32分鐘前0

Joy出道12年來台辦專場！yanaginagi 4月登上Zepp New Taipei

32分鐘前0

霍諾德攻頂101圈粉全球！　大咖男星曬合照嗨喊：我也追星了

40分鐘前0

收到偶像送的黃金！丁禹兮霸氣現刷20萬寵粉　紅到韓網暴動：真人霸總

54分鐘前11

蔡瑞雪解釦了！「蹦出超兇上圍」事業線全被看光 中空練舞穿超辣

1小時前60

兩座101都難不倒！霍諾德揭「酋長岩」秘辛　妻認：不完全理解但支持

1小時前0

專訪／金宣虎、高允貞CP感太強！這些是即興演出　導演：他私下很溫柔

1小時前48

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

1小時前0

白敬亭宋軼爆已經分手！大咖狗仔爆私下超冷互動　去年才取關對方

讀者迴響

熱門新聞

  1. LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了
    7小時前204
  2. 男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家
    9小時前209
  3. 許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」
    4小時前61
  4. Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」
    6小時前64
  5. 唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！
    9小時前41
  6. 直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你
    21小時前3012
  7. 快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！
    3小時前8280
  8. 孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著
    1小時前66
  9. 直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手
    9小時前81
  10. 霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！認了很頭痛
    6小時前145
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合