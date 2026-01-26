獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

記者葉文正／台北報導

網紅「反骨男孩」前成員孫生日前深陷性騷擾風波，還被控告性侵等罪名，去年七月他曾透過IG限動發文，抱怨媽媽又吃霸王餐，讓他感到相當不滿，「我媽真的讓我氣到發抖。幫她付了N百次，心好累。」不料孫生媽媽今天又犯案被逮，這次他媽媽在新北淡水老街上偷店家的包包，當場遭逮，出面見義勇為的人，正是「半導體千金」張喬菲的先生王元。

▲張喬菲(左)與老公王元。（圖／張喬菲提供）

今天下午約莫2點多左右，孫生的媽媽意圖潛入某餐廳店家的倉庫，張喬菲先生王元也是隔壁甜點店的老闆，眼見孫生媽媽形跡可疑，遂在孫媽媽直接衝進餐廳倉庫時尾隨，沒想到孫媽媽看到餐廳老闆的包包直接就要拿走，王元見狀趕緊通知店家，並報警處理，孫媽媽隨後被帶往淡水水碓派出所，目前做筆錄中。





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生媽媽被警員帶走。（圖／張喬菲提供）

對於孫媽媽的行為，王元表示：「其實淡水這一帶店家很多都被她偷，可說見到她就怕，但如果在店裡面，馬上看見就制止她，或許還不會對她怎樣，大家都知道她長相了，這回她太過分，直接衝到人家倉庫裡偷東西，要拿走人家包包，孰可忍孰不可忍，只好報警處理。」張喬菲表示淡水附近店家不勝其擾，包括他們家甜點店，之前也是有被偷手機的狀況，但一般會把物品取回就放對方走，這次是因為孫媽媽已經潛入民宅，太過誇張才會報警。