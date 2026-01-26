高雄應援「水舞秀落空」粉絲道歉了！利特現身安慰：不是你們的義務

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣天團Super Junior從台北、高雄加起來總計6場演出，25日晚間完美劃下完美句點。他們在台灣擁有高知名度，粉絲所準備的應援更是每次都會紅回韓網熱議，而過去東海曾經許願「希望有噴水秀應援」，使得不少歌迷也開始期待高雄巨蛋的應援環節，3場演出在25日畫下句點，由於最後沒有水舞秀，部分歌迷出現不同聲浪，深知粉絲心意的利特，25日會後親上火線安慰「這不是你們的義務，不要覺得遺憾」，希望粉絲放寬心。

▲高雄應援最後沒有水舞秀。（圖／翻攝自SJ IG）



利特於25日結束演唱會後，特地在直播上點名，最後一個丟出淡藍色彩帶的環節很美麗、感動，雖然不是當初東海許願的水舞秀應援，但現場依舊氣氛感動，只是粉絲同時也認為SJ似乎失望了，直播期間，有歌迷留言「對不起讓你們失望了」，利特看到留言後，立刻強調：「幹嘛一直道歉讓你們失望了，我說了你們是最棒的，那是我開玩笑的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼利特現身安慰「不是你們的義務」。（圖／翻攝自利特YouTube）



由於25日演唱會當下，利特開玩笑說出「很失望」，立刻遭到成員圍剿，歌迷對此也很在意，特地在直播上向他致歉，看到留言時，他親自正面回覆：「各位，你們一直為我們做很多其實不需要做的事，其實本來不用做，但一直為我們應援，所以我們才會說『今天準備了什麼應援呢』。」

利特強調：「你們做得非常很好，真的非常感動、非常感謝，你們為我們做了非常多的應援，期待感確實會上升，但是，你們沒有一定要做的義務，不是理所當然的事，所以不要覺得遺憾，知道了嗎？」希望歌迷不要太在意他的玩笑話。而他也在直播裡再次提到高雄世運的目標，希望《Super Show 11》能站上高雄世運。