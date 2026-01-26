車銀優軍中發聲道歉！　澄清「入伍非避風頭」：怕聽起來像辯解

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣男星車銀優近日捲入逃稅風波，遭國稅廳追繳稅款金額高達約韓幣200億元（約台幣5億元）。爭議延燒多日後，他於26日發長文致歉，澄清入伍並非為了逃避爭議，也承諾未來將誠實配合調查、承擔所有責任。

▲車銀優捲入逃稅疑雲。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

車銀優首先為自己沉默多日做出解釋，坦言這幾天一直苦惱著如何開口，深怕長篇大論會像辯解，「但我認為針對此次事件，由我本人直接向各位說明並道歉才是應有的禮節。」他強調，自己入伍不是為了避風頭，而是入伍時間已無法再推遲，才在沒有完成稅務調查程序的情況下入伍。

車銀優坦承因自己的不足，導致了誤會發生，對此感到責任重大，「若我現在不是軍職身分，我也想親自拜訪每一位因這件事而受損的人並向各位鞠躬致歉，我正以此般心情真心誠意地寫下這段話。」

▲車銀優目前仍在當兵。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

對於支持自己的粉絲與共事同仁，車銀優也致上歉意，並針對納稅質疑表示：「藉由這次機會，我正深刻反省並回頭審視自己作為大韓民國國民，對待納稅義務的態度是否足夠嚴謹。」他強調不會迴避，也將誠實配合相關的稅務調查程序，接受相關機構做出的最終判斷，履行所有應盡的責任。

【車銀優社群全文】

大家好，我是車銀優。

關於最近與我相關的種種事件，帶給許多人擔憂與失望，我衷心地低頭向各位致歉。

藉由這次機會，我正深刻反省並回頭審視自己作為大韓民國國民，對待納稅義務的態度是否足夠嚴謹。

過去幾天，我一直在苦惱該如何開口，才能將我的歉意傳達給因我而受傷的人們，並度過了一段反省的時間。

雖然擔心長篇大論聽起來會像辯解，或是反而讓各位感到疲憊，但我認為針對此次事件，由我本人直接向各位說明並道歉才是應有的禮節。

現在，我是在部隊結束一天的行程後寫下這段文字。雖然我目前正在服兵役，但這絕非為了逃避此次爭議而刻意做出的選擇。去年因入伍已到無法再推遲的情況，才在未能完成稅務調查程序的情況下入伍。

然而，這也是源於我的不足所導致的誤會，因此我深感責任重大。若我現在不是軍職身分，我也想親自拜訪每一位因這件事而受損的人並向各位鞠躬致歉，我正以此般心情真心誠意地寫下這段話。

在過去 11 年的漫長歲月中，比擁有的東西還有更多不足的我，多虧了各位毫無保留的愛與支持，才能身處現在「車銀優」這個過分厚愛的地位。因此，對於這段時間相信並支持不足的我的人們，以及一直以來共事的許多同仁，我即便無法報答各位，卻還帶給各位巨大的傷痛與疲憊，感到無比地愧疚。

往後我也會誠實配合相關的稅務調查程序。此外，我會謙虛地接受相關機構做出的最終判斷，並盡到相應的責任。

今後我會更嚴格地自省，並帶著報答這段時間所受之愛的心情，以更重大的責任感生活下去。

再次針對造成各位困擾，致上我最深切的歉意。

2026年1月26日 車銀優 敬上