Joy出道12年來台辦專場！yanaginagi 4月登上Zepp New Taipei

記者吳睿慈／綜合報導

日本動畫音樂代表性創作歌手yanaginagi與南韓人氣女團Red Velvet成員JOY，相繼宣布將於2026年來台舉辦個人演出，為台灣樂迷帶來截然不同、卻同樣令人期待的音樂饗宴。

▲yanaginagi 4月登上Zepp New Taipei。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



yanaginagi曾為《化物語》、《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》、《Just Because!》等多部人氣動畫演唱主題曲，正式宣佈將於4月18日攜全新巡迴概念企劃《Green Light》登上 Zepp New Taipei 舞台。此次巡演不僅是她音樂活動14週年的重要里程碑，更是一場結合「原創專輯」、「遊戲世界觀」與「現場演出」的跨媒體企劃，預告將帶來前所未有的沉浸式體驗。

邁入2026年，yanaginagi 正式啟動大型企劃《Green Light》，以同名冒險遊戲串連音樂與舞台演出。遊戲由她本人主創，攜手京都遊戲公司room6與《Unreal Life》開發者 hako 生活合作推出，預計於智慧型手機與 Steam 平台發行。同名專輯則將於2月28日問世，多首歌曲與遊戲劇情相互呼應，打造橫跨音樂、故事與現實舞台的完整世界觀，4月18日台北場也將成為企劃中重要的一站。

▲Joy出道12年來台辦專場。（圖／UNI Global提供）



另一邊，Red Velvet成員JOY也宣布展開個人海外巡演，並將以 「2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ in TAIPEI」 為題，於3月15日登上台北Legacy TERA，這不僅是 JOY 出道12年來首次舉辦海外個人巡演，台北場更是整個亞洲巡演的第一站，門票已於年代售票系統正式開賣。