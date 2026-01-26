白安返家鄉躺床開唱！　淚憶亡父：唱7場哭了5場

▲ 白安回到台北開唱。（圖／相信音樂提供）



白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會昨日於台北Zepp New Taipei開唱，這也是她此次巡演的第8場，白安難掩興奮地說：「很開心回到長大的地方，唱歌給你們聽！」白安的媽媽及家人都到場力挺，好朋友們也現身支持，包括宇宙人小玉、傻子與白痴蔡維澤及李沂邦、守夜人秦旭章等人皆到場觀賞。看到台下許多好友的熟悉身影，白安忍不住打趣表示：「他們都很久沒看我演出了，不知道今天看完，有沒有覺得我有長大了一點！」

在台上準備了「透明數羊床」與「空氣沙發」，慵懶地坐臥在沙發上演唱〈臥室音樂〉，甚至直接平躺在透明床上，彷彿把整個演唱會現場變成自己的房間，白安也對台下歌迷說：「希望你們來到這裡，有回家的感覺！」

當準備唱到獻給爸爸的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉時，白安坦言：「每次唱這首歌，都覺得是整張專輯裡最難唱的一首，唱七場大概會哭五場。」她分享，忘記一個人的聲音有時其實很容易，因此選擇用歌曲把這份想念留下來，以最貼近自己的方式，在最放鬆、最私密的狀態裡，躺在床上唱著歌，靜靜地懷念。

而白安準備了台北場限定點歌環節，寵粉地詢問現場歌迷想聽什麼歌，沒想到一個熟悉的聲音點了宇宙人的〈一萬小時〉，結果竟是宇宙人小玉自己點的，白安幽默地順勢 cue 他下台：「要不要下來帥給大家看一下？」隨後，小玉驚喜上台，與白安合唱莫文蔚的〈愛情〉，小玉笑說：「很刺激欸，都沒有彩排過！我真的是來看演出的。」

白安則分享，她與小玉是認識很久的好朋友，就像自己的兄長一樣；同時也透露自己上週過得非常累、情緒有些低落，而她和小玉及其他好友有個「打氣群組」，會在群組裡互相加油，給她不少安慰：「我覺得這世界上有時候還是很需要朋友的！」而有了小玉的驚喜加持，也讓白安感到相當安心又自在，更直接叫小玉幫自己拿衛生紙，兩人自然又日常的互動，也讓現場觀眾看見他們深厚的友情與默契。

