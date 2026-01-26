獨／收到台灣禮物太驚喜！金宣虎回送大禮　高允貞唸出ㄅㄆㄇ反應超暖

記者吳睿慈／專訪

Netflix原創戲劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞領銜主演，戲劇全球上線播出後，兩位主角甜出汁的互動引發全球暴動，劇集口碑持續上升中。兩人日前接受《ETtoday》專訪，收到來自台灣的文創小禮，看著零錢包上的注音符號ㄅㄆㄇㄈ感到很新奇，除了學起怎麼唸，更大讚「好可愛」，反應令人融化。

金宣虎、高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》與語言有關，收下來自台灣代表性的ㄅㄆㄇㄈ製成的零錢包禮物超驚喜。



金宣虎、高允貞日前前往雅加達舉辦戲劇見面會，同時抽空接受了《ETtoday》專訪，《愛情怎麼翻譯？》戲劇與語言有關聯，記者精心準備文創小禮，送出在台灣具有代表性「注音符號」製成的零錢包，金宣虎迫不及待詢問「我現在可以拆開嗎」，宛如小孩般喜悅藏不住。

金宣虎回禮送出愛心，但下一秒害羞到躲進沙發裡。



兩人現場唸起注音符號的發音，高允貞大讚「好可愛！」但他們也愧疚表示「怎麼辦，我們沒有東西回禮」，於是金宣虎靈機一動，從西裝外套的口袋裡掏出愛心，但他下一秒害羞到躲進沙發喊著「是她（高允貞）叫我做的！」可愛模樣逗笑所有人。

高允貞先發現極光叫大家來看。



《愛情怎麼翻譯？》橫跨義大利、加拿大、日本等國拍攝，金宣虎、高允貞實際看到了極光，回憶起當下的興奮感，高允貞至今難忘：「那時候是我先發現（極光）的，但其實當下看到的時候沒有什麼真實的感覺，因為以前只有在網路上或照片或影片裡看過，我覺得就像是身處在很大的電影院，看著黑暗中播放的CG極光畫面。」

金宣虎分享當下馬上就許願「希望《愛情怎麼翻譯？》大紅大紫」，他解釋，「因為我們那天剛好就是要拍極光的戲，結果真的出現很多極光，我就覺得『真的會有好運降臨』。」

高允貞還撿到四葉草送給金宣虎。



金宣虎沒有保管好四葉草，被高允貞唸了20分鐘。



《愛情怎麼翻譯？》拍攝過程中充滿許多大紅徵兆，高允貞緊接著分享：「我甚至在日本還真的找到了四葉草！」當時日本拍攝仍在初期，金宣虎承認「那時候我們兩個還有點不熟」，於是高允貞透過贈送四葉草拉近彼此距離，沒想到，金宣虎保管方式出錯，四葉草直接枯萎，他笑著向記者透露：「我還記得我因此被她唸了20分鐘！」藉由四葉草成功讓兩人感情升溫。《愛情怎麼翻譯？》現已在Netflix全集上架。