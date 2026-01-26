LuLu婚禮「湊齊夢幻3大男神」！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機

記者田暐瑋／綜合報導

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，共同見證兩人的幸福時刻。現場賓客陣容媲美三金卡司，陶晶瑩成功捕獲3大頂級男神同框，讓網友超級羨慕。

陶晶瑩受邀參加Lulu婚禮，在臉書祝福：「非常祝福漢典和Lulu！兩位可愛的朋友佳偶天成！」她也興奮透露婚禮上遇到邱澤、許光漢、柯震東這3大男神，成功和三人同框合照，「謝謝他們的邀請讓我碰到三大男神！演戲最有靈魂、眼神最會勾人，每位都散發獨特的魅力，自成一格！台灣三座發電機！」

▲Lulu婚禮湊齊3大男神。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）



發文引發了眾多粉絲的熱烈討論和羨慕，「這真是明星雲集，好人緣」、「連三金都兜不齊的男神們」、「這三個應該直接做成人形立牌放在那裡給人家拍」、「三個男神這組合好狂」。

陳漢典、Lulu在演藝圈人緣極佳，其中許光漢更坐在台下，賓客字卡更寫著「許光漢典」，Lulu搞笑說是名字是許光漢主動提的，還不忘搞笑對陳漢典說：「許光漢在我面前我也要嫁給你。」此外，連王力宏也低調現身，親自到場為新人獻上祝福。

