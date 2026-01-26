女模柯柯29歲癌逝「生前3大遺願」曝光！　歡迎賓客告別式唱歌跳舞

記者田暐瑋／綜合報導

女模柯柯（柯柔羽；Chloe）2021年意外發現腦內有近10公分的腫瘤，2025年初又發現罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，22日上午不幸病逝，家屬悲慟宣布告別式將於2月15日舉行，並透露她生前的3大遺願，希望到場的賓客可以保持歡樂氣氛送她最後一程。

柯柔羽家屬25日上午發布訃聞，宣布告別式將於2月15日在新北市板橋殯儀館的崇仁廳舉行，公祭時間為上午9時，建立專屬的「雲端訃聞頁面」，讓大家能夠在線上追思她的生命，家人提到，「讓我們一同珍藏這份思念，回顧柯柔羽帶給我們的溫暖和快樂。」

▲柯柯過世。（圖／翻攝自柯柯IG）



生前柯柔羽曾表示，希望告別式能夠充滿歡樂，來賓能夠唱歌跳舞，陪伴她走完最後一程，還特別提到希望能有她最愛的「泰瑞」在場，以及播放一些不過於悲傷的音樂，讓人不禁感慨她的勇敢與堅強。

柯柔羽因亮麗外型受到許多粉絲喜愛，2021年意外發現腦內有近10公分的腫瘤，順利開顱切除後，2025年初又發現罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，直到去年底做了28次化療，樂觀積極的態度一直鼓舞許多人，但弟弟22日發限動悲痛證實姊姊已不敵病魔離世，讓粉絲心痛不敢置信。

