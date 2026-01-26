ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
SJ放話：前進高雄世運
霍諾德拜拜「困惑臉」變迷因
雪碧告別12年假鼻
許瑋甯趕場衝回台北！「同框邱澤喝LuLu喜酒」全被拍 下衣失蹤穿超美

記者潘慧中／綜合報導

LuLu（黃路梓茵）、陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場見證幸福時刻。在所有賓客當中，特別引起關注的莫過於剛辦完婚禮的邱澤、許瑋甯，夫妻倆雖然沒有公開受訪，但事後都悄悄出現在與其他賓客的合照裡了。

▲▼許瑋甯,邱澤。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺）

▲許瑋甯、邱澤一起和王彩樺合影。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺）

事實上，許瑋甯24、25日都在高雄衛武營演出舞台劇《那一年，我們下凡》，25日的開演時間還在下午兩點半。然而，為了LuLu和陳漢典，她一工作完就火速返回台北，並與邱澤會合喝喜酒。

▲▼許瑋甯,邱澤。（圖／翻攝自Instagram／funkydance_pan）

▲潘若迪分別和許瑋甯、邱澤合照。（圖／翻攝自Instagram／funkydance_pan）

照片中，只見許瑋甯身穿一件杏色外套，深V剪裁露出鎖骨線條，搭配簡約的金色項鍊，隱約可以看到一雙美腿，渾身散發出優雅氣質。邱澤則選擇一身黑色條紋西裝外套內搭黑色襯衫，捨棄領帶的束縛，並將襯衫領口微開，呈現出隨性又不失帥氣的紳士風格。

▲▼陳漢典和LuLu 25日辦婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

邱澤、許瑋甯在宴席間親切地與藝人好友潘若迪、王彩樺等人合影，老婆對著鏡頭開心比出勝利手勢，他則手持紅酒杯露出淺淺微笑，兩人一深一淺的服裝搭配默契十足，在人群中顯得格外耀眼。

