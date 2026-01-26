剛拍完鬼片趕路沒卸妝⋯男星走進餐廳「全場眼神不對勁」

記者許逸群／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》日前於全台熱映，監製蔡意欽特地率領安俊朋、陳昱廷、顏瑀晴等演員重返重要拍攝地基隆舉辦首映場。談及拍攝點滴，陳昱廷回憶在正濱漁港邊拍戲時，海風強勁「當時體感溫度大概只有0度」，但因角色服裝貼身，連暖暖包都沒辦法藏！

▲《啵me之我的青春住了鬼》劇組出席首映會。（圖片／風暴國際提供）

安俊朋則分享了一段驚魂記，他透露拍完鬼屋戲後，因急著趕路，只卸了半臉驚悚鬼妝就上車，沒想到中途在餐廳時，所有人都以「極度驚恐」的眼神盯著他，讓他哭笑不得。而陳昱廷也坦言劇組曾遇到難以解釋的狀況，體質敏感的李雪在聚會後突然大病一場，結果去「走個廟就沒事」，讓眾人直呼不得不信民間習俗的力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲演員安俊朋（右起）、陳昱廷與顏瑀晴分享拍攝過程。（圖片／風暴國際提供）

影壇新人顏瑀晴曾拿下國際模特兒大賽冠軍，她在片中飾演男主角初孟軒的前女友。顏瑀晴對基隆的忘憂谷情有獨鍾，私心許願未來能來此拍青春愛情故事。對於飾演看似現實的「壞女人」角色，她解釋：「這個角色其實不是壞，只是把對未來的焦慮，錯放在另一個人身上。」她透露戲外刻意與初孟軒保持距離，不培養感情，以呈現自然的疏離情緒。

▲李雪在電影中挑戰歌仔戲曲舞步。（圖片／風暴國際提供）



電影上映後，不少影迷紛紛稱讚片中「青春五人幫」互動自然，精準抓穩喜劇節奏。其中李雪在鬼屋橋段大膽挑戰高難度表演，直接要求下腰化身「大法師版貞子」，連在場所有人都驚呆。她笑說鬼服輕薄，拍攝時正值寒冬，全靠意志力硬撐，更自嘲拍完連指甲縫都黑了。該片獲基隆市政府獎勵補助，集結邵雨薇、鄭人碩等豪華卡司，目前仍於全台熱映中。