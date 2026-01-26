男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家！他姊盯場⋯沒收據不准拿

▲卜星慧自《超級星光大道》PK魔王出道，後來還唱到海外，近日卻發生男友過世，她被男友家人趕出門的憾事。（翻攝自卜星慧IG）



歌手卜星慧以一首自創曲〈送給前男友〉在網路上獲得345萬次觀看，雖然歌曲逗趣幽默，但現實生活，她卻遇到人生的最大關卡。她和製作人男友同居多年，但男友上個月猝逝後，她不到24小時就被男友的姐姐逐出家門，且不准她帶走屋內物品，讓她在為男友離世哀傷時，還流離失所。

卜星慧與製作人男友莊景雲交往多年，兩人不僅在生活上互相扶持，在音樂事業上也緊密合作。雙方維持同居關係已久，身邊人都視為穩定伴侶。不料男友於上個月因為心肌梗塞意外逝世，讓卜星慧遭受重大打擊。

多年愛巢 一天內驅離

對卜星慧而言，失去摯愛的伴侶已經是極大的傷痛，但接下來發生的一切，更讓她感到徬徨無依。據悉，卜星慧原本住在男友位於新北市三重區的住宅，由於男友家是大地主，在該處有一整棟的房產，卜星慧和男友則住在其中一層樓。

由於兩人並未登記結婚，在法律身分上，卜星慧無法主張配偶權利。在男友離世當天，男友的姐姐介入處理遺產與房產事務，只給一天的時間讓卜星慧搬走，除了房子外，工作室也被收回。

被趕出充滿回憶的愛巢已經很傷心了，但男友姐姐的態度更冷酷，不准卜星慧帶走屋內的東西，認為這都是屬於他們家的財產，根據相關人士透露，屋內除了男友遺物，更多的是她多年累積的錄音設備、樂器、衣物以及生活必需品，還有共同購買的家具等。

打包緊盯 回老家療傷

在經過爭取之下，卜星慧只能帶走衣服及自己購買的物品，但在卜星慧打包時，男友姐姐不僅盯著她，還要求每樣放進行李的東西，都要檢查收據，確定真的是卜星慧購買，這種刁難的對待，讓她身心俱疲，也無力再跟男友的家屬糾結，帶著一卡行李箱回到台南老家療傷。

卜星慧曾參加過《超級星光大道》《中國好歌曲》等節目，主打彈唱搖滾風格，擅長創作的她，也和吉他手董杰安、貝斯手髮哥、鼓手阿牛，組成「卜星慧樂團」在各地的音樂祭演出，甚至跨海到紐約的live house獻聲。如今除了藉由音樂來撫平心情，她在4年前也領養了一隻柴犬，帶給她不少溫暖的陪伴，1人1狗將生活過下去。卜星慧在社群寫下：「謝謝2025年讓我學習到的所有一切，2026年重新來過。」也是對這段沉痛經歷最真實的感受。



