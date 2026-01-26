Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

記者潘慧中／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）2022年與黃曉明離婚後，雙方的一舉一動仍是外界焦點。近日格外引起討論的是，兩人25日被民眾目擊現身迪士尼，私下真實互動全被拍了下來。

▲黃曉明和Angelababy帶兒子一起去上海迪士尼。（圖／翻攝自微博）



從曝光的畫面中可以看到，黃曉明與Angelababy不約而同地選擇了低調的全黑造型，兩人皆戴著帽子與口罩，將自己包得密不透風，試圖隱身在人群中。

▲Angelababy緊跟在後。（圖／翻攝自微博）



黃曉明與Angelababy這天之所以合體，似乎是為了兒子「小海綿」即將到來的9歲生日，才會一起去上海迪士尼幫小孩慶生。他走在前方開路，前妻則緊跟在後牽著兒子。

▲黃曉明拿過Angelababy手上的袋子。（圖／翻攝自微博）



儘管黃曉明與Angelababy全程幾乎零交流，但在照顧孩子上仍展現出十足默契。遊玩結束時，Angelababy自然地將手上的物品袋遞給前夫，並在帶著小海綿離場前，不忘提醒兒子要跟爸爸道別。由此可見，雙方即便感情已逝，仍貫徹「離婚不離娃」的育兒模式，共同陪伴小孩成長。

▲Angelababy和黃曉明已經離婚約4年了。（圖／翻攝自微博）