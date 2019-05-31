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安啾親PO「男友視角」露餡了！　照片抓包修圖痕跡

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber安啾外型甜美，過去因拍攝「倉鼠合唱團」影片爆紅，常在網路上分享各種開箱短片。她雖然經常透過社群網站曬出生活點滴，但對於感情狀態相當低調，雖然2016年曾發文歡慶與男友交往1周年，但此後便鮮少再提及此事，沒想到她近來PO出「男友視角」照片，背後2大真相卻讓網友會心一笑、直呼萌翻了！

▲▼安啾首度解放比基尼照！　嗨玩東京水上樂園…網狂喜：終於等到。（圖／翻攝自安啾Instagram）

▲▼安啾首度解放比基尼照！　嗨玩東京水上樂園…網狂喜：終於等到。（圖／翻攝自安啾Instagram）

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▲安啾外型甜美，深受大票粉絲喜愛。（圖／翻攝自安啾Instagram）

▲安啾2016年曾發文慶祝交往1周年。（圖／翻攝自安啾臉書）

▲安啾2016年曾發文慶祝交往1周年。（圖／翻攝自安啾臉書）

原來，安啾24日發文曬出一組照片，乍看之下以為是「男友視角」，但她下秒自己揭發背後真相，「其實是自拍棒，露餡了。」此外，由於她吃甜點時，手上餐具明顯歪斜，她也笑曝背後原因，「自拍修圖的時候，叉子歪掉，露餡了。」

▲安啾修圖露餡。（圖／翻攝自安啾臉書）

▲安啾修圖露餡。（圖／翻攝自安啾臉書）

▲安啾男友視角露餡，引來網友笑虧「這張才是男友視角」。（圖／翻攝自安啾臉書）

▲安啾男友視角露餡，引來網友笑虧「這張才是男友視角」。（圖／翻攝自安啾臉書）

安啾2度「露餡」舉動笑翻眾人，引來不少網友留言笑虧，「安啾好可愛」、「安啾不用修就超可愛了好不」、「安啾，可愛的露餡了」、「我覺得安啾不用修圖就很美了啊」。此外，也有人猜測，安啾和自拍棒同框的照片，可能才是真正的「男友視角」，更有網友開玩笑說，「男友拍的假裝男友視角」，意外引發一陣熱議。

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