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臨時CUE上台！諧星大根「隱藏才藝」高水準驚呆網　利菁：臉誤了他

記者劉宜庭／綜合報導

大根（黃亮鈞）從《大學生了沒》出道，之後參加模仿選秀節目脫穎而出，如今是不少綜藝節目的常客，個性幽默的他，每每都能逗樂身邊所有人，然而其實他除了擅長搞笑，本身還擁有一項鮮少人知的才藝技能，連主持人利菁都忍不住開玩笑虧，「就是臉誤了他。」

▲大根臨時被CUE上台自彈自唱。（圖／翻攝自YouTube／《麻辣天后傳》）

▲大根（右）在《麻辣天后傳》擔任助理主持人。（圖／翻攝自YouTube／《麻辣天后傳》）

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大根在綜藝節目《麻辣天后傳》中，擔任助理主持人，在29日播出內容中，該集主題為才藝大賽，來賓接連在「遮臉」的狀態之下，表演拿手才藝，供在場眾人進行評比。沒想到，在女星若綺演奏完鋼琴曲後，利菁臨時CUE了大根上台自彈自唱，「我先讓妳看看，大根也會！」

▲大根臨時被CUE上台自彈自唱。（圖／翻攝自YouTube／《麻辣天后傳》）

▲大根臨時被CUE上台自彈自唱。（圖／翻攝自YouTube／《麻辣天后傳》）

▲利菁開玩笑虧大根「就是臉誤了他」。（圖／翻攝自YouTube／《麻辣天后傳》）

在大根開始表演之前，利菁開玩笑說，「我跟你講，就是臉誤了他，不然他真的很有才藝的，他只是被臉誤了。」莫名感覺中槍的大根，雖然面露尷尬笑回，「對，耽誤了。」不過他下秒立刻切換情緒，自彈自唱歌曲《新不了情》，展現精湛琴藝及唱功，認真專注的模樣也散發魅力。

▲大根臨時被CUE上台自彈自唱。（圖／翻攝自YouTube／《麻辣天后傳》）

▲大根臨時被CUE上台自彈自唱。（圖／翻攝自YouTube／《麻辣天后傳》）

▲大根臨時被CUE上台自彈自唱，獲得不少網友好評。（圖／翻攝自YouTube／《麻辣天后傳》）

雖然利菁在一旁笑虧，「收視率在掉欸。」不過大根難得的演出，其實獲得不少觀眾正面評價，高水準的表演，也令許多網友紛紛留言大讚，「大根很厲害，彈唱很棒」、「大根明明表演的蠻好的」、「這集亮點～大根自彈自唱《新不了情》～讚」、「大根讓我另眼相看」、「大根其實很聰明也很有才」，意外掀起不少討論。

▼大根自彈自唱《新不了情》（約7分22秒起）。（影片／取自YouTube／《麻辣天后傳》，如遭刪除請見諒。）

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大根, 黃亮鈞, 麻辣天后傳, 利菁

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