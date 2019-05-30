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《飛魚》男星患腦膜炎！　急診醫冷回「想太多了吧？」他住院暴瘦7kg

記者劉宜庭／綜合報導

張洛偍外型帥氣，是團體4ever的成員之一，曾演出《飛魚高校生》、《三明治女孩的逆襲》等劇，人氣相當高。沒想到，他29日透露，5月初時生了一場大病，經過3次波折的就醫過程，最後被確診感染腦膜炎，還因此暴瘦7公斤，雖然如今已出院，但他仍心有餘悸地表示：「一場重病讓我深刻覺得健康真的最重要。」

▲張洛偍月初生重病感染腦膜炎。（圖／翻攝自張洛偍臉書）

▲張洛偍月初生重病感染腦膜炎。（圖／翻攝自張洛偍臉書）

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張洛偍透露，一開始因為頭暈到無法走路或站立，家人去醫院借了輪椅後，趕緊帶他去掛急診，「到醫院急診的第一天吊點滴抽血X光，醫生都說沒事，隨便開個藥叫我回家。第二天還是頭暈、發高燒、嘔吐，沒有比較好，我又再去一次急診，醫生居然跟我家人說：『你們昨天不是來過了？』」

由於感覺真的很不舒服，加上張洛偍反覆發燒、頭暈、無法進食，「所以我家人很擔心另有病因，當下詢問醫生有沒有可能是其他什麼病，沒想到得到的回應卻是：『你們想太多了吧？』」於是第二天同樣也是打點滴、抽血後就回家了。

到了第三天，由於張洛偍家人覺得太不對勁，帶他掛了耳鼻喉科門診，這次的醫生立刻查覺有異，並馬上要他住院檢查，最後確診他是感染了腦膜炎。雖然他目前已經順利出院，但如今回想就醫過程，仍不禁質疑最初急診醫生的判斷，「我真的不懂急診醫生回我家人的那句話說我們想太多了，是什麼意思！還好家人有想太多，才沒有延誤。」

▲張洛偍月初生重病感染腦膜炎。（圖／翻攝自張洛偍臉書）

▲張洛偍暴瘦7公斤，目前已經出院了。（圖／翻攝自張洛偍臉書）

文中，張洛偍強調，腦膜炎延誤就醫，除了可能會失明、失聰等各種後遺症，最嚴重恐面臨死亡，「我想說的是，各位有身體不舒服一定要去看醫生，並請醫生好好用心檢查，不要像我遇到的急診醫生…。」他也表示，現在身體還是很虛弱，正慢慢恢復當中，「希望自己快點復原到健康的身體。」

【張洛偍臉書全文】

月初的時候我生了一場病
頭暈到無法走路站立
家人去醫院借了輪椅 帶我去醫院急診

到醫院急診的第一天吊點滴抽血x光
醫生都說沒事，隨便開個藥叫我回家
第二天還是頭暈、發高燒、嘔吐，沒有比較好
我又再去一次急診
醫生居然跟我家人說：你們昨天不是來過了？

因為我真的很不舒服，而且不是一般感冒不舒服
不尋常得反覆發高燒 伴隨頭暈天旋地轉
無法進食一吃就吐

所以我家人很擔心另有病因
當下詢問醫生有沒有可能是其他什麼病
沒想到得到的回應卻是：你們想太多了吧？
就這樣第二次急診一樣打了點滴、抽血
休息一下又回家了

回到家我只能躺在床上昏睡，因為發高燒
第三天我家人覺得非常不對勁
幫我掛了耳鼻喉科門診
醫生發現我很不對勁，馬上提出住院檢查
經過了一連串檢查後確診是感染：「腦膜炎」

我真的不懂急診醫生回我家人的那句話說我們想太多了 是什麼意思！
還好家人有想太多，才沒有延誤

得知得了腦膜炎，我跟各位說一下腦膜炎延誤就醫是會 失明 失聰 最嚴重是死亡 ⋯等各種後遺症

我想說的是
各位有身體不舒服一定要去看醫生
並請醫生好好用心檢查
不要像我遇到的急診醫生…我住院的這十幾天真的很謝謝我的家人辛苦用心的照顧，
還有來探病的同事朋友們以及醫院的醫生護士們
這十幾天因病瘦了7公斤，
連帶家人也因此瘦了
抱歉讓你們擔心了

現在出院一個多禮拜了
一場重病讓我深刻覺得健康真的最重要
現在身體還再慢慢恢復 還是很虛弱
希望自己快點復原到健康的身體

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

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