閃亮亮、黃包包瘋傳分手！　神隱19天…她撂重話「親吐情變真相」

記者劉宜庭／綜合報導

「爆漿紅豆餅女神」閃亮亮外型甜美，在網路上擁有高人氣，前陣子與YouTuber「硬漢兄弟」黃包包傳出3部愛情片，在各大社群平台掀起軒然大波，她也一度將IG帳號關閉。經過整整19天的神隱，她29日宣告「我回來了」，重新密集更新近況，沒想到近日又傳出小倆口分手傳聞，讓她氣得主動發文反擊，駁斥分手傳言。

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▲黃包包和閃亮亮感情穩定。（圖／翻攝自閃亮亮Instagram）

經過前一段時間的銷聲匿跡，閃亮亮29日將原先全黑的IG帳號大頭貼，改成性感外拍辣照，並在自介寫下，「沒有其他任何帳號，沒有任何交友軟體，沒有使用微信帳號，沒有什麼假貨親人。帳號冷凍在這只為了防假號防小人防騙子，我是蕭卉君閃亮亮，不會改名不會神隱，不再是你們認識的那個樂觀的好好小姐，我不需要取悅任何人，喜歡就喜歡，你／妳不喜歡我麻煩滾多遠就多遠，不喜歡就請你／妳退追加封鎖還你眼清淨，感激不盡。」不久後，她也在限時動態宣告：「我回來了，我有你們我不孤單。」

▲閃亮亮神隱19天後重新振作。（圖／翻攝自閃亮亮Instagram）

▲閃亮亮宣布「我回來了！」（圖／翻攝自閃亮亮Instagram）

沒想到，強勢回歸隔不到一天，網上竟瘋傳閃亮亮與黃包包的情變消息，面對外界流言蜚語，她忍無可忍之下，30日主動透過IG限時動態做出回應，直接駁斥分手傳聞，無奈表示：「我跟包包兩人好好的，都不知道謠言哪來的。」同時，她也罕見說出重話，語帶不滿地反擊，「我真的覺得臭酸民想像力真的很豐富耶，有時間在打字跟風嘴砲，推薦你多出外走走運動喲。」

▲閃亮亮否認與黃包包分手。（圖／翻攝自閃亮亮Instagram）