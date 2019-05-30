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滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber阿滴與滴妹一起經營語言學習頻道，生動活潑的風格，深受大票網友喜愛。他原先在影片中，大多走知性路線，沒想到近來罕見拋下「偶像包袱」，和妹妹一起在家中扭臀熱舞，突破恥度的誇張表演，讓不少網友全都看傻了眼、紛紛驚呼「完全豁出去了！」

▲阿滴與滴妹在網路上都擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

▲阿滴與滴妹在網路上都擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

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▲阿滴與滴妹在網路上都擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

阿滴24日以「阿滴終於瘋了。」為題目，在YouTube推出一段影片，畫面中，他和滴妹同樣穿著黑色連帽T恤，同時戴著蛙鏡，在家中扭腰擺臀，搭配背景音樂飆舞，與平時認真教英文的知性形象，呈現出超強烈的反差感。

▲滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲阿滴、滴妹家中戴蛙鏡。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

原來，這次阿滴為了即將到來的畢業季，與滴妹合作拍攝的應景影片，兄妹倆熱舞過程中，畫面隨著節奏出現鼓勵畢業生的字幕，「我們聽說你要畢業了，今天我就是要說聲恭喜，你要畢業了，回想過去這麼多年以來，你很令我驕傲，你好優秀，想當初在學校裡，晚睡、早起、自習、讀書、考試，你都撐過來了…。」溫暖又貼近學生日常的話語，感動不少人的心。

▲滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲阿滴、滴妹扭臀熱舞。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲滴妹偷笑被阿滴抓包。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

由於在飆舞過程中，滴妹一度在鏡頭前笑場，被阿滴虧說，「滴妹不專業偷笑。」不過兄妹兩這次突破「恥度」，難得在鏡頭前展現搞笑一面，也讓許多網友紛紛驚呼，「這兩個人瘋了嗎？第一次看到阿滴瘋掉」、「大學畢業前夕看到阿滴瘋掉真是令我感到…開心」、「拋棄偶包，完全豁出去了！恥度很高的影片」、「我懷疑我是不是點錯頻道了」、「天，我到底看了什麼XD」，意外掀起不少討論。

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阿滴英文, 阿滴, 滴妹

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