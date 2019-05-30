張香香穿泳衣「掉出半球」！　試衣間內畫面曝光…網友一看全瘋了

記者劉宜庭／綜合報導

網拍女模張香香過去以「年度無名正妹」在網路爆紅，不科學的好身材，被粉絲封為「乳溝女神」，IG擁有超過46萬忠實粉絲追蹤，人氣相當高。她平時常在社群網站分享生活點滴，近來大方曬出一張人在試衣間內的自拍照，胸前大挖深V到肚臍的大尺度泳衣，讓她害羞到不敢穿出去，超辣畫面也頓時掀起網友暴動。

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▲張香香外型甜美，在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自張香香臉書）

張香香30日在Instagram及臉書發文，曬出一張試穿泳衣時，在試衣間內的自拍照，畫面中，她套著湖水綠連身泳裝，胸前中空開深V到肚臍，加上開高衩及綁帶設計，大方展現白皙肌膚及傲人胸圍，掉出超兇半球形狀的火辣畫面，也被讚性感指數破表。

▲張香香試穿泳衣，胸前大開深V。（圖／翻攝自張香香臉書）

由於私底下的她，最喜歡的卡通人物，就是迪士尼《飛哥與小佛》中鴨嘴獸「泰瑞」，張香香曬出泳裝照的同時，也透露平時都以「泰瑞色」形容該款泳衣的顏色。不過，似乎因為泳裝尺度實在太大，她下秒害羞表示：「但挑了也不敢穿出去玩，就只敢拍拍照然後挑了別件。」

▲張香香過去喜歡收集有關卡通人物「泰瑞」的相關周邊。（圖／翻攝自張香香臉書）

張香香試穿泳裝的辣照PO網後，性感模樣頓時掀起網友暴動，不少粉絲更紛紛留言瘋喊，「太辣了」、「辣到炸」、「犯規」、「這個我給滿分」、「直接鼻血馬上流光」，意外掀起一陣熱議。