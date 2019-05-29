周杰倫鬍子全剃光「神逆齡」！　難得陪昆凌運動…回春臉成亮點

記者劉宜庭／綜合報導

昆凌嫁給天王周杰倫（周董）後，育有女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，一家4口生活幸福，平時常在社群網站分享工作、生活點滴的她，近來開心透露，老公難得和她一起早起運動，然而夫妻倆合照曝光後，眾人目光焦點，全都放在周董剃掉鬍子的回春模樣，意外引發一陣熱議。

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▲昆凌29日早起運動，整個人看起來相當有精神。（圖／翻攝自昆凌Instagram）



昆凌29日一早透過IG發文，曬出一張自拍美照，搭配身後一整片綠油油草地，整個人顯得神清氣爽，文中更寫下勵志文字，「Let your smile change the world, don’t let the world change your smile.（讓你的笑容改變世界，不要讓世界改變你的笑容）」

▲周杰倫難得陪昆凌運動，剃鬍子模樣意外成了網友熱議焦點。（圖／翻攝自昆凌Instagram）



同時，昆凌也透過IG限時動態功能，開心向粉絲們打招呼，「早安呀！早晨運動。」除了呼籲眾人一起努力動起來，她也曬出與周杰倫的合照笑說：「大哥難得一起運動。」不過，網友注意到照片中另外一大亮點，就是周董罕見將鬍子刮乾淨，乍看之下被讚逆齡了好幾歲，回春模樣也意外在網路上掀起熱烈討論。

▲周杰倫過去蓄鬍模樣顯得較為成熟。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）