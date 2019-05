周杰倫鬍子全剃光「神逆齡」！　難得陪昆凌運動…回春臉成亮點

記者劉宜庭/綜合報導

昆凌嫁給天王周杰倫(周董)後,育有女兒小周周(Hathaway)及兒子Romeo,一家4口生活幸福,平時常在社群網站分享工作、生活點滴的她,近來開心透露,老公難得和她一起早起運動,然而夫妻倆合照曝光後,眾人目光焦點,全都放在周董剃掉鬍子的回春模樣,意外引發一陣熱議。

請繼續往下閱讀...

▲昆凌29日早起運動,整個人看起來相當有精神。(圖/翻攝自昆凌Instagram)



昆凌29日一早透過IG發文,曬出一張自拍美照,搭配身後一整片綠油油草地,整個人顯得神清氣爽,文中更寫下勵志文字,「Let your smile change the world, don’t let the world change your smile.(讓你的笑容改變世界,不要讓世界改變你的笑容)」

▲周杰倫難得陪昆凌運動,剃鬍子模樣意外成了網友熱議焦點。(圖/翻攝自昆凌Instagram)



同時,昆凌也透過IG限時動態功能,開心向粉絲們打招呼,「早安呀!早晨運動。」除了呼籲眾人一起努力動起來,她也曬出與周杰倫的合照笑說:「大哥難得一起運動。」不過,網友注意到照片中另外一大亮點,就是周董罕見將鬍子刮乾淨,乍看之下被讚逆齡了好幾歲,回春模樣也意外在網路上掀起熱烈討論。

▲周杰倫過去蓄鬍模樣顯得較為成熟。(圖/翻攝自周杰倫Instagram)