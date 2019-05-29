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滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber滴妹外型甜美，充滿知性氣質，與哥哥阿滴一起經營語言學習頻道，專業形象獲得不少網友推崇。過去穿搭大多走保守、優雅路線的她，近來罕見摘下眼鏡，破尺度穿上激短裙，露出纖細美腿、甚至直逼大腿根部，難得展現性感一面，讓大票網友暴動、紛紛直呼太犯規啦！

▲阿滴與滴妹在網路上都擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

▲阿滴與滴妹在網路上都擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

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▲阿滴與滴妹在網路上都擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

阿滴日前因為無法登入其中一個IG帳號，急得發文向網友求助，所幸過沒多久，帳號就順利找回來了。滴妹得知後，隨即發文開心表示：「慶祝哥小帳回來發張美照。」

▲滴妹破尺度穿短裙拍照。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

▲滴妹破尺度穿短裙拍照。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

▲滴妹破尺度穿短裙拍照。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

▲滴妹過去穿搭大多走知性、氣質路線。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

儘管滴妹圖文完全不符，單純只是她想要PO照片，但引人注意的是，畫面中，她難得摘下平時戴的粗框眼睛，穿著粉色短裙，搭配胸前挖了深V形狀的T恤，整個人坐在磁磚地板上，美腿微微彎起的同時，也讓直逼臀部的裙底風光若隱若現，火辣指數直破表。

▲滴妹破尺度穿短裙拍照。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

▲滴妹破尺度穿短裙拍照。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

▲滴妹破尺度穿短裙拍照。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

雖然滴妹並未透露，今天是否進行拍攝工作，但她在文中提到，「今天是女團出道日，這濾鏡我覺得可以，太多照片了今天，可以慢慢洗版發完嗎，徵求大家同意。」一番話雖然看似是玩笑話，卻似乎也隱約透露出，這一系列的照片主題，應和「女團」有關。

▲滴妹破尺度穿短裙拍照。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

▲滴妹全文。（圖／翻攝自滴妹Instagram）

滴妹破尺度展現性感一面後，照片隨即掀起外界暴動，令部分網友看了忍不住驚呼，「快走光啦」、「這不行了，太正了」、「天啊，完全可以出道了呀」，連「這群人」的董仔也驚喊，「這樣要放小草莓啦」。同時，也有不少粉絲開玩笑虧，「哥哥應該在旁盯場吧」、「裙子的部分哥哥已經火大了」、「哥哥表示：裙子太短了！」在網路上意外掀起一陣熱議。

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