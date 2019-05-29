林依晨錄影淚崩！　童年照罕見曝光…親弟吐真心：謝謝妳來當我姊

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《熟悉的味道》開播至今，找來許多明星與家人一起上節目，透過美食傳遞感情的主題，也擄獲許多觀眾的心。如今第4季嘉賓陸續出爐，賈乃亮、鄧倫和吳尊依序登場，製作單位也在近來曝光最新預告，下集將登場的便是女神林依晨和她的親弟林維聖，消息一出令粉絲又驚又喜，掀起外界高度期待。

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▲林依晨和親弟一起上節目《熟悉的味道》。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

林依晨與親弟林維聖感情深厚，多年前曾拿出台幣500多萬贊助弟弟開餐廳，近來姊弟倆罕見同台，一同錄製大陸節目《熟悉的味道》，雖然弟弟並非首度公開露臉，但雙方這次罕見在鏡頭前，曝光私下溫馨互動，呈現出最真實的一面。

預告中，林依晨策劃了一場獨特的姊弟旅行，姊弟倆不但一起出遊、打棒球，重溫童年時光，同桌用餐時，她手上似乎拿著弟弟送上的卡片，看著看著便不禁流下感動淚水。而弟弟也在鏡頭前，對她說出感性告白，「謝謝妳來當我的姊姊。」姊弟互相擁抱的畫面，更是被讚既溫馨又催淚。

▲林依晨淚崩。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

▲林依晨姊弟相擁。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

此外，《熟悉的味道》劇組29日也在微博發文，曬出多張林依晨童年時期與弟弟的合照。畫面中，她穿校服戴帽子的模樣，被形容宛如櫻桃小丸子一般可愛，小時候的五官及臉型，與如今相比起來，也被讚幾乎沒什麼變，照片中的笑容，也僅多了分青澀感，與弟弟超有愛的互動，更是融化大票粉絲的心，意外引發不少討論。

▲林依晨姊弟童年時期的合照。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

►點我看林依晨上《熟悉的味道》預告畫面。

