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《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

記者劉宜庭／綜合報導

網路綜藝節目《木曜4超玩》的「一日系列」，於30日播出4週年特輯中，再度有了創舉，與天團五月天首度合作，邰智源和坤達、泱泱、溫妮及製作團隊，日前一起飛往香港，當了演唱會的幕後工作人員，沒想到過程中卻發生了一段小插曲，泱泱擔任副控一職時，不小心出現失誤，忍不住自責到當場落淚，讓粉絲看了心疼不已。

▲五月天於12日在香港舉行演唱會，幕後工作人員就包括了《木曜4》團隊。（圖／翻攝自五月天臉書）

▲五月天於12日在香港舉行演唱會，幕後工作人員就包括了《木曜4》團隊。（圖／翻攝自五月天臉書）

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▲五月天12日在香港舉行演唱會，當時的幕後工作人員就包括了《木曜4》團隊。（圖／翻攝自五月天臉書）

《木曜4超玩》團隊在5月11、12日飛往香港，和五月天合作拍攝「一日系列」影片，期間邰智源等人在工作人員的帶領下，親自進行演唱會事前相關籌備、防護工作，為了就是要讓將在台上表演的藝人，能夠在最安全、最好的狀態下完成演出。

到了晚上，演唱會正式開始時，《木曜4》成員們也真的參與在其中，並且各自分配好工作。其中，邰智源負責藝人機動組，坤達則是鼓組，而擔任副控的溫妮及泱泱，則分別要控制火花、彩帶的施放。

▲《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」。（圖／翻攝自麥卡貝）

▲溫妮（中）和泱泱（右）擔任副控，施放彩帶的過程卻發生小失誤。（圖／翻攝自麥卡貝）

沒想到，泱泱卻在施放彩帶的過程中，不小心出了差錯。她原本和工作人員說好，當對方一拍她的肩膀，就可以按下按鈕放彩帶，豈料雙方當下都在數拍子，期間對方的手不小心碰到她，她誤以為時間到了，才會提早讓彩帶放出去。雖然僅有3秒左右的誤差，一旁的工作人員也上前安慰「沒事、真的沒事」，但泱泱仍忍不住流下自責淚水，頻頻向眾人道歉。

▲《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」。（圖／翻攝自麥卡貝）

▲泱泱自責到哭了。（圖／翻攝自麥卡貝）

▲《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」。（圖／翻攝自麥卡貝）

▲《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」。（圖／翻攝自麥卡貝）

▲《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」。（圖／翻攝自麥卡貝）

▲面對眾人的安慰，泱泱仍不禁崩潰大哭。（圖／翻攝自麥卡貝）

雖然中間有了意外的小插曲，但「一日演唱會幕後人員」仍順利落幕，最後五月天也在後台與《木曜4超玩》成員們聊天，提到雙方團隊都很會講「幹話」，阿信一度笑說，「哪一天來尬一下阿！」最後所有人也模擬五月天安可時「圍成一圈」的傳統，圍在一塊高喊：「一日演唱會幕後人員，成功！」

▲《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」。（圖／翻攝自麥卡貝）

▲《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」。（圖／翻攝自麥卡貝）

▲五月天與《木曜4》成員圍成一圈。（圖／翻攝自麥卡貝）

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