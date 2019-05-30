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專訪／《他在清明來看我》愛上鬼哥哥　Ohm被Singto這句話撩走少男心

記者蕭采薇／專訪

BL泰劇《他在清明來看我》敘述一場跨越時空的清新人鬼戀，兩位男主角Singto和Ohm過去就分別演過《一年生》和《愛來了別錯過》，對於喜愛「腐劇」的觀眾們都不陌生。不過兩人初次合作就演情侶，「年下攻」的Ohm透露，因為被Singto的一句話撩到，兩人關係才有了進展。

▲▼Mez,Than,Golf,Jeng泰劇《他在清明來看我》演員 平面媒體獨家專訪。（圖／記者張一中攝）

▲泰劇《他在清明來看我》引起不小迴響，主要演員（左起）Gunsmile、Singto、Ohm和Sing更來台舉辦見面會。（圖／記者張一中攝）

《他在清明來看我》劇情敘述Mez（Singto飾演）過世後，沒有人去墳前看過他，直到10多歲的小男孩Than（Ohm飾演）來到了Mez附近的墓，竟看得到Mez，兩人開始有了交流。Than長大後，用「一炷香」把Mez帶了回家，原先是為了替Mez查出死亡的真相，卻在朝夕相處間產生了感情。

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▲▼Mez,Than,Golf,Jeng泰劇《他在清明來看我》演員 平面媒體獨家專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Singto（右）和Ohm（左）對BL劇的粉絲們都不陌生，但兩人卻是第一次合作。（圖／記者張一中攝）

24歲的Singto和19歲的Ohm其實早就是泰國BL劇的代表人物，Singto過去演過《一年生》還與劇中的CP「Arthit」一起拿了最佳情侶獎。Ohm則是15歲就演了《愛來了別錯過》，可以說是在「腐女」姊姊們的眼皮下長大。不過有趣的是，在合作《他在清明來看我》之前，兩人其實並不認識。

▲▼Mez,Than,Golf,Jeng泰劇《他在清明來看我》演員 平面媒體獨家專訪。（圖／記者張一中攝）

▲四位大男孩工作之餘偶爾也互相打鬧，感情非常好。（圖／記者張一中攝）

兩人第一次見面就是在《他在清明來看我》為演員們開設的的工作坊，Ohm靦腆的說：「那時候才開始互相認識培養感情。」身為哥哥的Singto淡定許多，儒雅的笑說：「進入工作坊以後常聊天，在這個過程中，也慢慢更想要認識彼此。」Ohm這次飾演的角色是個「年下攻」，他坦言，是看了劇本才知道這樣的背景，因此經常和導演討論劇情，想更抓住角色的精髓。

▲▼Mez,Than,Golf,Jeng泰劇《他在清明來看我》演員 平面媒體獨家專訪。（圖／記者張一中攝）

▲年僅19歲的Ohm在片中是個「年下攻」，更有185公分的高大身材。（圖／記者張一中攝）

Ohm最難忘的，是Singto在劇中對他說：「祝你好夢。」雖然只是一句簡單的台詞，卻如同漣漪一樣，從一個小點開始，一圈圈蕩漾出濃濃的情感。Ohm說：「這句話的心情，其實是有點害羞的，想講又不敢講。不過就是從這句話開始，兩人的關係開始有了進展。」兩人也在現場再次示範了劇情，果然一對眼就是滿滿火花，讓現場所有人都起了雞皮疙瘩。

▲▼Mez,Than,Golf,Jeng泰劇《他在清明來看我》演員 平面媒體獨家專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Singto在劇中和現實，都是Ohm的「哥哥」。（圖／記者張一中攝）

對於喜愛BL劇的觀眾們來說，Ohm是從小看著長大的，別的不說，光是身高在這短短3年多內就超高將近10公分。如今有著185公分的高大身材，Ohm笑說長得高是來自於基因，但也透露：「小時候家裡不給喝冰水，冰箱裡只有牛奶。但泰國天氣很熱，所以一直喝冰牛奶，大概國三開始就突然長高了。」笑曝爸媽的小秘訣。《他在清明來看我》已全劇在LINE TV上架。

▲▼Mez,Than,Golf,Jeng泰劇《他在清明來看我》演員 平面媒體獨家專訪。（圖／記者張一中攝）

▲（左起）Sing、Ohm、Singto和Gunsmile，在飯店接受《ETroday星光雲》專訪。（圖／記者張一中攝）

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他在清明來看我, Singto, Ohm, Sing, Gunsmile

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