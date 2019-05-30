《怪奇物語》11長大了「爸爸」不開心　大衛哈伯透露：結局出乎意料

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）睽違兩年，終於將在7月4日於Nextflix上架，讓忠實劇迷們都非常期待。雖然預告片已經釋出，但官方目前仍未公開太多關於劇情的訊息。不過其中飾演吉姆哈普警長的大衛哈伯（David Harbour），日前透露：「結局很出乎意料，而且非常感人。」

▲《怪奇物語3》即將在7月上架。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

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大衛哈伯日前出席活動，談及即將在7月開播的《怪奇物語》第三季。劇中吉姆哈普警長收養了由米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）的女主角「11」，大衛哈伯透露，新一季的8集劇情中，將會更重視這對父女的關係。

▲《怪奇物語》女主角11在第三季進入青春期，讓爸爸很苦惱。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）



大衛哈伯說道：「第三季以『11』進入青春期，並開始尋找自我，他（指吉姆哈普）對這一切感到不自在。」他也笑說，吉姆哈普並不喜歡自己的女兒和男孩子玩在一起，而11的青春期成長故事，是第三季一大劇情主軸。大衛哈伯更透露結局出乎意料且非常感人：「我認為第三季第8集，是我們目前為止拍過最最感人的一集。」