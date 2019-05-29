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有一種帥叫布萊德彼特！　旁人被風吹到臉歪⋯他高顏值Hold住全場

記者蕭采薇／綜合報導

當一個顏值高的人是什麼感受？或許看看布萊德彼特（Brad Pitt）就知道。這位好萊塢巨星近來為了新作《從前，有個好萊塢…》出席第72屆坎城影展，他沒有浪費在歐洲的時光，隨後便前往義大利威尼斯，並與藝術家好友湯瑪斯胡薛戈（Thomas Houseago）夫妻見面，卻也留下了這有趣的一幕。

▲▼布萊德彼特（Bradley Pitt）前往義大利威尼斯，並與藝術家好友湯瑪斯胡薛戈（Thomas Houseago）夫妻見面。（圖／達志影像）

▲布萊德彼特前往義大利威尼斯，並與藝術家好友湯瑪斯胡薛戈夫妻見面。（圖／達志影像）

布萊德彼特前往威尼斯，並與好友湯瑪斯胡薛戈以及其藝術治療師妻子慕娜（Muna El Fituri）同行。一行人走到威尼斯街頭，帥氣有型的模樣彷彿電影海報。儘管天空飄下毛毛細雨，戴著報童帽的布萊德彼特依然手插在口袋中，一派休閒。

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▲▼布萊德彼特（Bradley Pitt）前往義大利威尼斯，並與藝術家好友湯瑪斯胡薛戈（Thomas Houseago）夫妻見面。（圖／達志影像）

▲布萊德彼特帥氣走在威尼斯街頭。（圖／達志影像）

此時一陣風颳來，吹得慕娜傘都差點抓不住，一時間也沒做好表情管理。不過與此同時，旁邊的布萊德彼特卻依舊看似相當輕鬆的手插口袋，帥氣瀟灑地繼續前進，畫面形成有趣的對比，也讓網友笑說：「長得帥的人，連風都吹不動你。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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