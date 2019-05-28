其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）首周末全台票房4956萬台幣、北美票房8610萬美金（約27億台幣）稱霸台灣、北美票房冠軍，在全世界也都掀起熱潮。不過近來有網友討論，比起「王子」，阿拉丁似乎更適合被稱作「公主」，有五點可以證明。

▲《阿拉丁》真人版掀起觀影熱潮。（圖／迪士尼提供）

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大陸網友KUSO製圖，將阿拉丁與迪士尼的公主們結合，並借用電影《無敵破壞王2：網路大暴走》的哏，公主們向阿拉丁提問：「你有一雙魔法的手嗎？」、「你有魔法長髮（毯）嗎？」、「小動物會和你說話嗎？」、「你被綁架或或被奴役過嗎？」，以及「是不是大家認為你能解決麻煩，都是因為一個高大強壯的男人？」

▲其實《阿拉丁》當中的公主不是茉莉？（圖／迪士尼提供）



而這些條件「阿拉丁」都符合，因此網友們KUSO笑稱：「阿拉丁其實是公主！」更有人開玩笑提出更多佐證：「當然，除了這五點外，他還嫁給了國王。」、「還有自古以來迪士尼動畫都是用公主的名字命名。」話題也在微博上了一整天的熱門，雖然都是搏君一笑，但也印證《阿拉丁》真人版電影的成功。

▲微博網友KUSO製圖，稱阿拉丁才是公主。（圖／翻攝自微博／刷電影老太太）