ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）首周末全台票房4956萬台幣、北美票房8610萬美金（約27億台幣）稱霸台灣、北美票房冠軍，在全世界也都掀起熱潮。不過近來有網友討論，比起「王子」，阿拉丁似乎更適合被稱作「公主」，有五點可以證明。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《阿拉丁》真人版掀起觀影熱潮。（圖／迪士尼提供）

請繼續往下閱讀...

大陸網友KUSO製圖，將阿拉丁與迪士尼的公主們結合，並借用電影《無敵破壞王2：網路大暴走》的哏，公主們向阿拉丁提問：「你有一雙魔法的手嗎？」、「你有魔法長髮（毯）嗎？」、「小動物會和你說話嗎？」、「你被綁架或或被奴役過嗎？」，以及「是不是大家認為你能解決麻煩，都是因為一個高大強壯的男人？」

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲其實《阿拉丁》當中的公主不是茉莉？（圖／迪士尼提供）

而這些條件「阿拉丁」都符合，因此網友們KUSO笑稱：「阿拉丁其實是公主！」更有人開玩笑提出更多佐證：「當然，除了這五點外，他還嫁給了國王。」、「還有自古以來迪士尼動畫都是用公主的名字命名。」話題也在微博上了一整天的熱門，雖然都是搏君一笑，但也印證《阿拉丁》真人版電影的成功。

▲▼網友KUSO製圖，稱阿拉丁才是公主。（圖／翻攝自微博／刷電影老太太）

▲微博網友KUSO製圖，稱阿拉丁才是公主。（圖／翻攝自微博／刷電影老太太）

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

JYP朴軫永看TWICE演唱會「興奮拿出手機」　下一秒被保全帶開GG了

JYP朴軫永看TWICE演唱會「興奮拿出手機」　下一秒被保全帶開GG了

神劇《新世紀福爾摩斯》確定有第五季！　編劇鬆口「等待2年」真實原因

神劇《新世紀福爾摩斯》確定有第五季！　編劇鬆口「等待2年」真實原因

美國兒童影集大突破！　主角雙親「是一對男同志」

美國兒童影集大突破！　主角雙親「是一對男同志」

專訪／韓獨立樂團ADOY台南拜武廟　問「可以結婚嗎？」抽到上上籤

專訪／韓獨立樂團ADOY台南拜武廟　問「可以結婚嗎？」抽到上上籤

孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

宋仲基「穿情侶衣」示愛宋慧喬　網仔細一看全瞎了：核彈級閃光！

宋仲基「穿情侶衣」示愛宋慧喬　網仔細一看全瞎了：核彈級閃光！

《冰與火》隱藏劇照公開！瓊恩雪諾緊擁龍后　粉哭：這才是我要的結局

《冰與火》隱藏劇照公開！瓊恩雪諾緊擁龍后　粉哭：這才是我要的結局

金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做

金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做

BLACKPINK演唱會「買一送一促銷」　鐵粉搶票買原價氣炸：太不公平！

BLACKPINK演唱會「買一送一促銷」　鐵粉搶票買原價氣炸：太不公平！

瓊恩雪諾讀《冰與火》結局劇本崩潰　痛苦掩面「看向龍后」哭了

瓊恩雪諾讀《冰與火》結局劇本崩潰　痛苦掩面「看向龍后」哭了

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

YG社長爆性招待「揭未成年援交內幕」　最小只有14歲：灌毒後拍SM片

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿拉丁, Aladdin

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清
  2. 衝峇里島慶生…跟「復仇者男神」自拍！　她秒曬照：美夢成真
  3. 峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」
  4. 黃尚禾自爆「零食吸塵器」　一場電影嗑完2大包洋芋片
  5. 阿嬌帥尪親曬「夫妻睡衣自拍」！　三字告白甜炸…網哭：好好愛你老婆
  6. 其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合
  7. 出國玩沒人要合照...許富凱心碎「不夠紅」　原因曝光超溫馨
  8. 峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了
  9. 理科太太摟墨鏡帥哥笑裂嘴「全身都很硬」　一看竟是「復仇者聯盟巨星」　　
  10. 黃子佼「婚期」鎖定大選後　入行31年死守節目底線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366