《冰與火之歌》作者：靈感來自我養的烏龜　強大世界觀風靡全球23年

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）8年來在全球掀起熱潮，被稱做是有史以來最受歡迎的電視劇。劇本改編自小說《冰與火之歌》，發生在架空背景的中世紀，為爭奪七大王國王位「鐵王座」的故事。原著作者透露，其實靈感來自他所養的烏龜。

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▲《冰與火之歌：權力遊戲》故事發生在架空背景的中世紀。（圖／HBO提供）

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《冰與火之歌》原著系列小說作者喬治·馬丁，從90年代就開始撰寫這部奇幻史詩小說，並在1996年推出第一部《權力遊戲》。故事的架構和世界觀非常龐大，不論書迷或是劇迷都相當讚嘆喬治·馬丁的想像力。喬治·馬丁受訪時回憶道，當年他住在美國紐澤西州貝永市，由聯邦政府提供的公寓中，而這裡就是《冰與火之歌：權力遊戲》靈感的開端。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》敘述七大王國爭奪王位「鐵王座」的故事。（圖／HBO提供）

喬治·馬丁說：「那時候我們唯一被允許飼養的寵物就是烏龜，我養了一些，卻發現他們都很快就死了。」喬治·馬丁開始研究它們是如何死亡，卻發現這些烏龜們在爭奪「龜王座」，每隻龜都想成為喬治·馬丁所蓋的玩具城堡的主人，因而開始互相殘殺。

▲《冰與火之歌》系列小說被改編為影集《冰與火之歌：權力遊戲》。（圖／HBO提供）

喬治·馬丁笑說：「這是我的第一個靈感，是《權力遊戲》（《冰與火之歌》原著小說第一部）的開端，多年後我開始了寫作。」而從烏龜開始的這個故事，卻在多年後席捲全球，成為當代奇幻小說的經典。

▲《冰與火之歌》作者喬治馬丁。（圖／翻攝自官網／喬治馬丁）