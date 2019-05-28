ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

CL疑梁鉉錫帶衰「個人綜藝沒了」　南韓論壇發聲明：全面抵制YG！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星CL（本名：李彩麟）結束團體2NE1活動後，偶爾出席時尚活動、節目，鮮少推出個人音樂作品，令歌迷十分想念。減少演藝圈活動的她，本來傳出要開設脫口秀節目《CL Nine》，28日卻宣告播局，令粉絲期望之後更加失望。她所屬的YG娛樂近來禍不單行，如今更被知名網路論壇全面抵制。

▲▼CL。（圖／翻攝自Instagram／CL）

▲CL的脫口秀節目《CL Nine》確定告吹。（圖／翻攝自Instagram／CL）

《CL Nine》原先預計在南韓JTBC推出，由於是CL久違的活動，更是能一窺心中想法的脫口秀節目，消息傳出後令粉絲相當期待。不過28日證實：「節目的企劃階段改變了方向，因此製作團隊正在準備新的節目。」宣告CL的個人綜藝節目正式告吹。

請繼續往下閱讀...

不過也有人認為，這或許和CL所屬的YG娛樂，從BIGBANG前成員勝利開始所掀起的一連串演藝圈大地震有關。YG娛樂社長梁鉉錫（楊賢碩）近日更被爆參與性招待，甚至援交妹中年紀最小的只有14歲。雖然YG娛樂已否認梁鉉錫與性招待事件有關，但他仍極有可能將接受調查。

梁鉉錫（楊賢碩）。（圖／視覺中國CFP）

▲梁鉉錫被爆參與性招待。（圖／視覺中國CFP）

無獨有偶，南韓知名網路論壇DCinside的「Mnet Gallery」，28日也發出聲明，表示將全面抵制YG娛樂相關藝人，意即YG娛樂所製作的所有音樂，都不能在該網站上使用或是進行消費。首當其衝的，就是隸屬於子公司「The Black Label」、苦等多年終於要出道的SOMI（全昭彌），以及等待三年終於要回歸的歌手李遐怡。

「Mnet Gallery」聲明中寫道：「從今年1月開始的Burning sung事件後，在南韓演藝圈發生的所有事情都會看到YG的名字，身為經紀公司卻總是和負面事件有所關聯的這件事，是讓粉絲們失去信賴感的根源。」並認為YG娛樂德不配位，並沒有自稱「引領KPOP全球文化方面」的資格。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀

孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

宋仲基「穿情侶衣」示愛宋慧喬　網仔細一看全瞎了：核彈級閃光！

宋仲基「穿情侶衣」示愛宋慧喬　網仔細一看全瞎了：核彈級閃光！

瓊恩雪諾讀《冰與火》結局劇本崩潰　痛苦掩面「看向龍后」哭了

瓊恩雪諾讀《冰與火》結局劇本崩潰　痛苦掩面「看向龍后」哭了

其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合

其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合

BLACKPINK演唱會「買一送一促銷」　鐵粉搶票買原價氣炸：太不公平！

BLACKPINK演唱會「買一送一促銷」　鐵粉搶票買原價氣炸：太不公平！

專訪／韓獨立樂團ADOY台南拜武廟　問「可以結婚嗎？」抽到上上籤

專訪／韓獨立樂團ADOY台南拜武廟　問「可以結婚嗎？」抽到上上籤

《冰與火》隱藏劇照公開！瓊恩雪諾緊擁龍后　粉哭：這才是我要的結局

《冰與火》隱藏劇照公開！瓊恩雪諾緊擁龍后　粉哭：這才是我要的結局

JYP朴軫永看TWICE演唱會「興奮拿出手機」　下一秒被保全帶開GG了

JYP朴軫永看TWICE演唱會「興奮拿出手機」　下一秒被保全帶開GG了

神劇《新世紀福爾摩斯》確定有第五季！　編劇鬆口「等待2年」真實原因

神劇《新世紀福爾摩斯》確定有第五季！　編劇鬆口「等待2年」真實原因

金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做

金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

YG社長爆性招待「揭未成年援交內幕」　最小只有14歲：灌毒後拍SM片

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

CL, 梁鉉錫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 遭控性侵、監禁台女直播主！　日男星開炮「是她說要賺」：我像被養的狗反咬
  2. CL疑梁鉉錫帶衰「個人綜藝沒了」　南韓論壇發聲明：全面抵制YG！
  3. 峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶
  4. 從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐埋藏半個月心情
  5. 張衛健爆婚前與妻冷戰「劈腿女主播」　相愛18年童話幻滅？
  6. 張柏芝自爆和他「天天戀愛中」！　遭問兒子喜歡什麼菜…她神回覆全網笑翻
  7. 喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清
  8. 衝峇里島慶生…跟「復仇者男神」自拍！　她秒曬照：美夢成真
  9. 峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」
  10. 黃尚禾自爆「零食吸塵器」　一場電影嗑完2大包洋芋片

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366