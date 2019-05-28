CL疑梁鉉錫帶衰「個人綜藝沒了」　南韓論壇發聲明：全面抵制YG！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星CL（本名：李彩麟）結束團體2NE1活動後，偶爾出席時尚活動、節目，鮮少推出個人音樂作品，令歌迷十分想念。減少演藝圈活動的她，本來傳出要開設脫口秀節目《CL Nine》，28日卻宣告播局，令粉絲期望之後更加失望。她所屬的YG娛樂近來禍不單行，如今更被知名網路論壇全面抵制。

▲CL的脫口秀節目《CL Nine》確定告吹。（圖／翻攝自Instagram／CL）

《CL Nine》原先預計在南韓JTBC推出，由於是CL久違的活動，更是能一窺心中想法的脫口秀節目，消息傳出後令粉絲相當期待。不過28日證實：「節目的企劃階段改變了方向，因此製作團隊正在準備新的節目。」宣告CL的個人綜藝節目正式告吹。

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不過也有人認為，這或許和CL所屬的YG娛樂，從BIGBANG前成員勝利開始所掀起的一連串演藝圈大地震有關。YG娛樂社長梁鉉錫（楊賢碩）近日更被爆參與性招待，甚至援交妹中年紀最小的只有14歲。雖然YG娛樂已否認梁鉉錫與性招待事件有關，但他仍極有可能將接受調查。

▲梁鉉錫被爆參與性招待。（圖／視覺中國CFP）

無獨有偶，南韓知名網路論壇DCinside的「Mnet Gallery」，28日也發出聲明，表示將全面抵制YG娛樂相關藝人，意即YG娛樂所製作的所有音樂，都不能在該網站上使用或是進行消費。首當其衝的，就是隸屬於子公司「The Black Label」、苦等多年終於要出道的SOMI（全昭彌），以及等待三年終於要回歸的歌手李遐怡。

「Mnet Gallery」聲明中寫道：「從今年1月開始的Burning sung事件後，在南韓演藝圈發生的所有事情都會看到YG的名字，身為經紀公司卻總是和負面事件有所關聯的這件事，是讓粉絲們失去信賴感的根源。」並認為YG娛樂德不配位，並沒有自稱「引領KPOP全球文化方面」的資格。

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