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瓊恩雪諾讀《冰與火》結局劇本崩潰　痛苦掩面「看向龍后」哭了

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）最終結局，「龍后」丹妮莉絲黑化統治了君臨城，瓊恩雪諾試圖說服她未果，最後親手刺死了愛人。這個發展不只震驚戲迷，連演員都無法接受，在最新釋出的花絮中，飾演瓊恩雪諾的基特哈靈頓（Kit Harington），在讀本時忍不住哭了。

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▲▼「瓊恩雪諾」基特哈靈頓（Kit Harington）在得知自己在《冰與火之歌：權力遊戲》殺了龍后，不敢置信並落下男兒淚。（圖／翻攝自HBO）

▲基特哈靈頓得知瓊恩雪諾殺了龍后，不敢置信並落下男兒淚。（圖／翻攝自HBO）

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《冰與火之歌：權力遊戲：最後的守望》幕後特輯，近距離地記錄最終季的拍攝過程，同時跟隨劇組成員了解他們是如何克服極端氣候以及工作進度等艱難任務的紀錄片。27日正式首播，其中眾人在抵達北愛爾蘭，聚集在一起讀本時，紀錄了基特哈靈頓對於結局最真實的反應。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）未公開幕後花絮照。（圖／翻攝自推特）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》結局中，龍后和瓊恩雪諾並沒有迎來愛情圓滿的結局。（圖／翻攝自推特）

基特哈靈頓當時是第一次讀到結局劇本，當他知道自己將親手刺死愛人時，露出驚訝的表情，接著便是嘆氣和紅了眼眶，神情中盡是不敢置信。這段影片也成為整部紀錄片中的亮點，片段在各大社群網站瘋傳並登上熱門話題。

▲▼「瓊恩雪諾」基特哈靈頓（Kit Harington）在得知自己在《冰與火之歌：權力遊戲》殺了龍后，不敢置信並落下男兒淚。（圖／翻攝自HBO）

▲基特哈靈頓得知瓊恩雪諾殺了龍后，神情相當痛苦。（圖／翻攝自HBO）

不少劇迷在看了這段紀實後，也感同身受地表示：「我知道的時候也是這個反應。」事實上，飾演「龍后」丹妮莉絲的艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）在訪問中曾表示，她在第一次看到劇本的結局後痛哭，之後拿了手機和鑰匙就出門，上街走了5小時平復情緒，走到腳都長水泡才回家。

▲▼「瓊恩雪諾」基特哈靈頓（Kit Harington）在得知自己在《冰與火之歌：權力遊戲》殺了龍后，不敢置信並落下男兒淚。（圖／翻攝自HBO）

▲已經知道結局的艾蜜莉亞克拉克，對基特哈靈頓點了點頭，也露出複雜表情。（圖／翻攝自HBO）

因此艾蜜莉亞克拉克說，讀本時她故意選了基特哈靈頓對面的位置，就是想看看他讀到這段時的「精彩表情」。果然基特哈靈頓在知道結局後，神情複雜的看了艾蜜莉亞克拉克，她則對他點點頭，同樣露出難以言說的表情，不論是演員和觀眾，都深深被這樣的結局震撼。

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