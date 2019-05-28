床照瘋傳…又爆18禁博鬥片！　姚子羚「我也只是普通人」洩心聲

記者傅家妤／綜合報導

香港藝人姚子羚19日被爆出介入閨蜜蔡宛珊（Sarika）婚姻，甘願當夜店董事Raymond的小四，與男方在床上拍下的畫面也在網路上瘋傳，沒想到近日還有疑似她的性愛片流出，她早前已出面否認自己並非片中女主角，稍早忍不住再度在IG上表明立場：「我也只是個普通人…。」

▲姚子羚近來是非不斷。（圖／翻攝自IG／姚子羚）

姚子羚先前剛開記者會澄清，與Raymond交往時，對方已經與前妻分開，之後更表示兩人在一起，Sarika也知情，而她與Raymond現在也已經分手，不知道何時被拍下床照，隨後被問及是否還有其它的畫面，她也表示自己並不知道。近日網路上和WhatsApp上更瘋傳一支5分鐘性愛片，有人指片中女子就是她，事後她也隨即出面否認片中女主角是自己，也希望網友不要再流傳該支影片，以保護片中女子的隱私。

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▲姚子羚被爆出介入別人婚姻後，就一直未曾更新社群網站。（圖／翻攝自臉書／姚子羚）

針對這一連串的風波，姚子羚28日首度在社群網站發文，「放下藝人的身份，我也只是個普通人。我沉默；並不代表我畏懼。我不逐一解釋；亦不代表是事實的全部。世事豈能盡如人意；但求無愧於心。」隨後她也特別感謝這段時間，一直在自己身邊支持著她的親友及粉絲，並稱會努力工作去回報大家的愛。

▲姚子羚發文。（圖／翻攝自臉書／姚子羚）

不少網友也紛紛在底下留言鼓勵：「加油，相信妳一定可以的」、「過去就讓所有事情都過去，不要理其他人怎麼說，做你自己就好」，除此之外，底下可以見到一整排的藍勾勾的明星藝人留言表示力挺，足見她在演藝圈中的好人緣。

▲姚子羚發文底下釣出一整排藍勾勾。（圖／翻攝自臉書／姚子羚）