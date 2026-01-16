ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳漢典為岳父拚了　考慮加入台灣大車隊

記者葉文正／台北報導

TVBS全新實境節目《明星製作公司》找來Lulu黃路梓茵、陳漢典、風田、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉，經營網路頻道《明星開拍中》。今（16日）盛大舉辦開播記者會，6人今凌晨3點才剛從韓國員工旅遊回台灣，就馬不停蹄參加記者會，但依舊精神滿滿，Lulu自嘲是「迴光返照」，6人現場玩遊戲又鬧又搞笑，還邀請節目粉絲一起合影，現場相當熱鬧。

陳漢典(右起)與Lulu跟曾莞婷。（圖／記者葉文正攝）

▲陳漢典(右起)與Lulu跟曾莞婷。（圖／記者葉文正攝）

Lulu、陳漢典結婚後首次合作節目，錄製《明星製作公司》，可說是2人愛的結晶。節目開錄2個多月，今記者會現場考驗6人默契，用一個形容詞形容團隊，風田說「人多嘴雜」、楊銘威說「一盤散沙」、曾莞婷說「無懈可擊」、Lulu說「臥虎藏龍」、陳漢典說「萬無一失」、黃偉晉則說「亂中有序」，6人毫無重複，也是種默契。

陳漢典(右起)與Lulu跟曾莞婷。（圖／記者葉文正攝）

▲明星製作公司可說是典Lu愛的結晶。（圖／記者葉文正攝）

陳漢典則被大家讚是「萬能製片」，他也自信說：「我開車真的蠻穩的，所以我有考慮加入大車隊，而且我岳父也在裡面」。而曾莞婷也被發現今天臉比較腫，經紀人則表示，「他們剛出國回來，應該是真的有累到，導致水腫。」

陳漢典(右起)與Lulu跟曾莞婷。（圖／記者葉文正攝）

▲曾莞婷(左)今日看來較為浮腫。（圖／記者葉文正攝）

