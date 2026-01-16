《凶宅專賣店》選角關鍵是眼神！范少勳遭鬼襲擊　陳姸霏「徒手接刀」滿手血

記者蕭采薇／綜合報導

由金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏主演的 Disney+ 懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》於16日正式上線！該劇由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳聯手打造，首集就祭出「重磅洋蔥」，范少勳送別受虐男童鬼魂時的一句催淚台詞，讓螢幕前的觀眾瞬間爆哭，直呼：「這部戲根本是恐怖版的《與神同行》！」

▲《凶宅專賣店》集結金鐘視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，金馬獎最佳男配角施名帥領銜主演。（圖／Disney+提供）

比《與神同行》更揪心！范少勳一句話讓全網爆哭

導演奚岳隆坦言，《凶宅專賣店》的靈感啟蒙自韓片《與神同行》，希望能用台灣人「倔強」的精神，拍出屬於本土民俗的溫暖與生死觀。范少勳在劇中飾演為了籌措妹妹換心醫療費，硬著頭皮進入「義勝房屋」賣凶宅的菜鳥「阿澤」。

在首集中，阿澤遇上了一名看似頑皮、實則生前慘遭虐待的小男孩鬼魂。在送別亡靈的最後一刻，范少勳溫柔吐出：「你要投胎到好一點的人家喔！」 樸實卻充滿力量的台詞，成為兩位導演一致認同全劇最揪心的橋段之一。

▲《凶宅專賣店》陳姸霏（左）與影后洪慧芳（右）有高強情緒對手戲。（圖／Disney+提供）

陳姸霏首戰動作戲「空手接白刃」 被預言：妳會愛上他

陳姸霏這回顛覆過往形象，飾演性格剛毅的「驅魔少女」畢墨雨。戲中范少勳在進入凶宅時，竟被調皮鬼魂迎面「丟菜刀」，驚險時刻全靠陳姸霏及時救援，甚至上演「空手接菜刀」的高難度動作戲。導演透露，當初就是看中陳姸霏眼神中那股「不服輸的能量」，才決定由她挑戰這位通靈師。

▲《凶宅專賣店》全新劇照曝「義勝房屋」工作日常，（左起）李銘順、施名帥、范少勳。（圖／Disney+提供）

有趣的是，陳姸霏在劇中被長輩算命預言，范少勳就是她的「冤親債主」，兩人注定會相愛。對此，她展現出角色的傲嬌本性，當場回嗆：「長得醜不是我的菜！」 入木三分的演技讓這對「房仲與通靈師」的CP感瞬間拉滿。

正宗法師「隨片駐點」保護 李銘順、施名帥背後藏祕密

由於故事涉及多間真實凶宅風格的搭建與靈異題材，劇組不敢馬虎，特地請來法師擔任民俗指導並「全程隨片駐點」法師不僅告知哪些角落不能久留，更確保拍攝過程平安，也帶領觀眾透過螢幕更了解台灣特有的喪葬與民俗文化。

▲《凶宅專賣店》陳姸霏（左）入戲詮釋驅魔少女，右為導演奚岳隆。（圖／Disney+提供）

除了范少勳與陳姸霏的精采互動，「義勝房屋」店長李銘順與怕鬼助理施名帥，兩位實力派演員背後也藏著不為人知的故事，隨著劇情推進將一一揭露。《凶宅專賣店》於1月16日在 Disney+ 獨家上線，每週五更新兩集。

▲《凶宅專賣店》范少勳為籌措妹妹手術費投身凶宅房仲，揭開潛藏在背後的故事。（圖／Disney+提供）