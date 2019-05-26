BL《圈套》4小鮮肉擁抱環繞　丁噹笑開了：我是電燈泡

記者林奕如／台北報導

《HIStory》開創台BL劇，第三系列《圈套》主演徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒今舉行見面會，歌姬丁噹現身演唱帶來一大高潮，拍照時更是被4位小鮮肉環繞，她滿臉笑開懷，還被經紀人說：「福利很好。」但她也直呼：「我好像電燈泡喔。」

▲丁噹被4位BL劇小鮮肉包圍。（圖／記者范綱儀攝）

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見面會上，徐鈞浩、吳承洋也特別上台，和丁噹一起合唱《我們不像我們》，兩人神情難掩緊張，在後台也認真練習，笑說：「真的是第一次，很怕拖丁噹姐後腿。」「飛唐CP」因戲吸引許多粉絲，還有許多粉絲遠從日本、馬來西亞等地區來參加，徐鈞浩分享：「剛來會場時，在下面有遇到日本粉絲，雖然我無法跟他們用語言溝通，但看到她們表情很興奮。」

▲陳廷軒、卞慶華、丁噹、徐鈞浩、吳承洋。（圖／記者范綱儀攝）

丁噹近來在忙音樂劇《搭錯車》，演唱戲劇插曲，自己本身也有看戲，透露今天就是粉絲代表，她更爆料飛唐CP、立克CP在後台都用眼神傳情，粉紅泡泡滿滿。另一個活動高潮就是歌手李振源帶來《HIStory2》系列《越界》同名主題，學長們包含《是非》張行，以及《越界》盧彥澤、楊孟霖驚喜現身，盧彥澤也說對於徐鈞浩的第一印象竟然是：「他頭滿大的」惹笑粉絲。